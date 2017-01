Borrini: «La malattia africana è di tipo diverso»

Primo: i casi di meningite in Italia, e nella nostra regione in particolare, non sono in aumento. Secondo: la meningite diffusa nei Paesi dell'Africa subsahariana è quella di tipo A, che non ha nulla a che vedere con i tipi di meningite presenti in Italia e in Europa. A chiarirlo è Bianca Maria Borrini, medico igienista e referente dell'area malattie infettive e vaccinazioni per il distretto Ausl di Parma. Da addetta ai lavori risponde alle domande della «Gazzetta» sul problema meningite e, in particolare, sulla possibile correlazione fra i casi di malattia che si verificano nel nostro Paese e l'arrivo di immigrati. Una correlazione che non sembrerebbe sussistere. «Dai dati che vengono pubblicati a livello nazionale ed europeo, non siamo in un periodo di aumento dei casi di meningite», spiega la dottoressa, che si riferisce in particolare alle forme di malattia da meningococco, quelle potenzialmente più pericolose: «In Italia e in Emilia Romagna l'incidenza è stabile intorno a 0,3 casi ogni 100mila abitanti, inferiore anche rispetto alla media europea che è di 0,5. A Parma, poi, siamo ancora più bassi: 0,2 ogni 100mila». Negli ultimi due anni c'è stato un focolaio in Toscana, ma è in esaurimento e, comunque, era meningite di tipo C, quindi non correlabile a quella diffusa nell'Africa subsahariana. Dove è vero che la meningite è endemica, ma si tratta di quella di tipo A, di cui da noi non c'è traccia. «Nella nostra regione – spiega la Borrini – l'ultimo caso registrato risale al 2006». Ma non c'è il rischio che il tipo A possa arrivare anche da noi? «L'epidemiologia ci dice che non c'è incidenza – spiega la Borrini – e comunque essere portatori è una condizione temporanea, frequente nei bambini e negli adolescenti, ma che poi sparisce».