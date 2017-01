L'acqua della discordia: polemiche in Consiglio

Infuria la polemica in merito alle accuse di conflitto d’interessi rivolte al presidente del consiglio comunale Cristiano Friggeri in riferimento alla serata informativa sull’acqua, che avrebbe portato allo scoperto un legame personale e professionale del consigliere con una ditta produttrice di caraffe filtranti.

Il Pd di Traversetolo è intervenuto con una nota esprimendo sdegno. «Lo stupore di fronte alle posizioni e scelte dell’Amministrazione Dall’Orto, lascia il passo allo sdegno per l’arroganza con la quale questa opera nei confronti della cittadinanza. Abbiamo partecipato al primo dei “momenti formativi rivolti alla cittadinanza” che l’Amministrazione ha intenzione di promuovere nel corso del 2017. Il naturopata Giuseppe Gianfrancesco ha illustrato l’importanza di una dieta alcalina (non riconosciuta dalla medicina ufficiale) e dato informazioni prive di valore aggiunto rispetto a quelle si trovano sui social. Paolo Salvioli Mariani dell’Associazione “Obiettivo salute” ha effettuato esperimenti per dimostrare che bere l’acqua dell’acquedotto è meglio che bere acqua in bottiglia, nonché molto meglio che bere le bevande zuccherate. Sulla seconda non occorre una gran scienza per sapere che di certe bevande è meglio non abusare; dalla prima nasce spontanea la domanda: ma se è buona pratica bere acqua dell acquedotto, perché chiudere la fontana pubblica?».

Per il Pd la serata è in contraddizione con la scelta di chiudere la fontana. «La richiesta di riapertura della fontana del Parco Prada – continua la nota - è stata oggetto di un’interrogazione promossa dal Comitato “Salviamo la fontana”, sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza e sostenuta da una raccolta di 558 firme. Nel consiglio comunale del 15 dicembre scorso l’assessore al bilancio Michele Lanzi ha fatto presente che 558 firme rappresentano il 6% della popolazione; teniamo conto che con 500.000 firme, pari allo 0,80% della popolazione, nel nostro Paese è possibile indire un referendum, quindi il 6% di maggiorenni che firmano una petizione non è poca cosa; ignorarla denota arroganza».

Oltre alla fontana c’è il problema del presunto conflitto d’interessi: «In un video proiettato durante la serata sull’acqua, un’altra naturopata (Simona Vignali) ha invitato a rivolgersi a lei per “saperne di più”. Per esempio per acquistare le caraffe di cui ci hanno parlato? Abbiamo assistito basiti a queste presentazioni e dal pubblico sono stati espressi dubbi sulla preparazione scientifica di Gianfrancesco e l’intervento di un medico ha confermato in modo inequivocabile questi dubbi. Ma non è sufficiente: Friggeri sembra legato ad un’azienda che produce le caraffe che renderebbero perfetta per la nostra salute l’acqua dell’acquedotto. Quindi, oltre all’assenza, sino a oggi, di scelte e indirizzi politici di sostanza promossi da questa Amministrazione, al primo incontro formativo per la cittadinanza il presidente del consiglio comunale cerca di promuovere una sua attività privata? E tutto questo di certo con un prezzo per la comunità, quando invece la fontana rimane chiusa perché avrebbe costi di manutenzione inaccettabili? Difficile credere che questa sia una “buona Amministrazione”: manca l’ascolto dei cittadini ed il potere viene utilizzato in modo arrogante per i propri interessi».