Avis, in quattro anni 100 donatori in meno

Tempo di bilanci per Marco Vighi, presidente dell’Avis di Traversetolo, prossimo alla fine del mandato che si concluderà con l’assemblea del 26 febbraio che eleggerà il nuovo direttivo, all’interno del quale sembra di capire che i giovani avranno un ruolo di primo piano.

«La mattina di domenica 26, nella sede dell’Avis – spiega Vighi - verrà individuato il nuovo direttivo che guiderà l’associazione fino al 2020».

Quale eredità raccoglierà il prossimo direttivo? Qual è il bilancio delle donazioni?

«I donatori sono calati di circa 25 unità ogni anno, - risponde il presidente uscente - quindi si registra un calo complessivo di 100 donatori in quattro anni. Con la stessa percentuale calano anche le donazioni: rispetto al passato, registriamo 120 sacche in meno tra sangue intero, plasma e aferesi».

Quali sono le ragioni della crisi delle donazioni?

«Il calo dipende soprattutto dall’uscita per raggiungimento d’età e motivi di salute e dalla mancanza di nuovi donatori giovani che dovrebbero sostituire i “pensionati del sangue”. La crisi economica, poi, ha inciso anche sul mondo del volontariato: spesso i dipendenti hanno forti difficoltà a poter usufruire dei permessi giornalieri per le donazioni».

La mancanza di ricambio è un problema annoso. L’Avis ha investito per reclutare giovani?

«La nostra sezione ha visto diminuire sensibilmente le offerte derivanti da varie manifestazioni e le entrate dal 5 per mille, dunque è costretta ad investire meno sulla propaganda e, purtroppo, sulle scuole. Solo nel 2016 abbiamo deciso ugualmente di portare avanti il progetto scuola con le classi 4° e 5° elementari e i giovani calciatori dell’AC Traversetolo perché è qui che dobbiamo investire per il futuro e per sensibilizzare i genitori alla donazione».

Ci sono risultati positivi da segnalare per chi guiderà l’associazione?

«Nel 2013 abbiamo festeggiato il 50° con grande partecipazione ed è stato per me un successo - ricorda Vighi - Lo stesso anno abbiamo avuto la visita per l’accreditamento della sede, abbiamo dovuto fare investimenti importanti, strutturali, informatici e di adeguamento mobiliare, ma siamo riusciti a rendere la sede fruibile a tutti i donatori ed avere le certificazioni per le sedute di prelievo. Da dicembre 2015, inoltre, abbiamo ospitato i fratelli donatori di Neviano per le loro sei sedute».

È stato creato anche un gruppo dedicato ai giovani?

«Sì, il “gruppo giovani Avis”, che nel prossimo quadriennio svilupperà tanti progetti: dall’accoglienza e partecipazione alla nostra bellissima sede, alle gite per creare relazioni di amicizia, alle manifestazioni come quella svolta nel centro del paese il 26 agosto scorso a sostegno della sede Avis di Amatrice. Ma, soprattutto, sarà compito del gruppo giovani Avis capire qual è la leva giusta per coinvolgere i coetanei nel mondo del volontariato e nella donazione del sangue, che è ancora e sarà per anni fondamentale per la cura dei pazienti ospedalieri. Ringrazio il direttivo che mi ha supportato in questi quattro anni, l’Amministrazione Comunale sempre vicina alla nostra associazione e tutta la cittadinanza. Auguro al prossimo direttivo un quadriennio ricco di soddisfazioni e ottimi risultati».