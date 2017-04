Castione Baratti, auto fuori strada: ferito un 61enne

Incidente a Castione Baratti, frazione di Traversetolo. Attorno alle 10 l'auto di un 61enne di Neviano è uscita di strada, per motivi in via di accertamento. Sbandando, la vettura è finita nel campo vicino alla strada. L'automobilista è uscito dalla vettura e ha chiamato i soccorsi: è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, da un'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.