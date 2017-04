Bocconi avvelenati: a Traversetolo torna la paura

E’ stata una Pasqua movimentata, ma per fortuna finita bene, a Traversetolo per la piccola Tea, un cucciolo di cane di 7 mesi che, nel pomeriggio di sabato, ha subìto un avvelenamento da bocconi vicino al centro abitato del capoluogo, e che si è salvata solo grazie al tempestivo intervento della propria padrona e del veterinario.

L'episodio ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato, vigilia di Pasqua: una giovane residente a Traversetolo aveva deciso di uscire con i propri cagnolini, Jacky, un maschio di quattro mesi, e Tea, di sette, entrambi bastardini. Dopo averli accompagnati in una zona di campi e boscaglie alla periferia di Traversetolo, nei pressi della strada Pedemontana che porta a Bannone, la ragazza aveva lasciato i due cani liberi di giocare e correre.

Al loro ritorno, tuttavia, Tea ha iniziato ad accusare alcuni sintomi che hanno immediatamente messo in allerta i padroni: la cagnolina era infatti scossa da numerosi spasmi involontari agli arti alla bocca con perdita di bava, da tremori e aveva gli occhi dilatati.

Preoccupati, i proprietari di Jacky e Tea hanno subito portato la piccola dal veterinario più vicino, che ha confermato il sospetto che si trattasse di avvelenamento. Nemmeno un caso isolato, dal momento che non è la prima volta ultimamente che un cane accusa tali sintomi nella zona. Non è possibile risalire con precisione al veleno contenuto nei bocconi, per cui non vi è una vera e propria terapia: per Tea, infatti, ci si è dovuti limitare a un ricovero presso il veterinario, con flebo costanti di sali minerali fino al completo smaltimento del veleno. Domenica, infine, giorno di Pasqua, la proprietaria è potuta ritornare a recuperare Tea, finalmente guarita: provvidenziale per la cagnolina è stato il tempestivo ricovero dal veterinario, senza il quale avrebbe sicuramente rischiato la vita.

Il veleno contenuto nei bocconi inghiottiti da Tea attacca infatti reni e fegato e per questo è importante agire subito nel caso si incontrino sintomi come occhi dilatati, spasmi e tremori nel proprio cane: non è d’altra parte possibile ricostruire con precisione dove i due cani si siano imbattuti nei bocconi, dal momento che i primi sintomi si manifestano dopo dieci minuti, un quarto d’ora dopo l’inghiottimento.

Nel frattempo, come da prassi in questi casi, l’accaduto è stato denunciato dal veterinario alle autorità, e la voce della presenza di bocconi avvelenati presso Traversetolo si è sparsa anche su un gruppo Facebook creato appositamente per segnalare bocconi avvelenati nel territorio: a conferma, insieme ad altri casi segnalati in zona, che c'è effettivamente tra Traversetolo e Bannone chi mette in giro bocconi avvelenati in zone anche vicino alle case e alle strade.