Provinciale 17, ancora dissesti

Non c’è pace per la strada provinciale 17 della Val d’Enza: nei pressi di Castione Baratti, nei giorni scorsi, si è aperta una piccola voragine sul bordo della carreggiata, in ingresso al paese, potenzialmente pericolosa per i mezzi, in particolare per ciclisti e motociclisti.

Un episodio che va ad aggiungersi su una strada già danneggiata in diversi punti.

Ad accorgersi del buco che, improvvisamente, si è aperto lungo la strada, sul lato destro per chi da Castione si dirige a Traversetolo appena dopo le ultime case della frazione, è stato un giovane di Traversetolo che nella serata di lunedì stava percorrendo la provinciale in mountain bike.

Della voragine è stato informato, direttamente dallo stes-

so biker nella serata di lunedì, il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto, che ha deciso per un intervento immediato almeno nella segnalazione del pericolo: «In collaborazione con la Protezione civile di Traversetolo, che ringrazio nella persona del responsabile Matteo Ugolotti che si è subito reso disponibile - spiega il primo cittadino - ci siamo adoperati già nella serata di lunedì per mettere in sicurezza quanto possibile il tratto di strada. Nei pressi della voragine abbiamo collocato un'opportuna segnaletica per avvertire del pericolo e tenere lontano dal tratto interessato i mezzi. Abbiamo anche fatto in modo, con i canali di comunicazione ufficiali e di segnalazione sul web, di avvertire del pericolo i cittadini di Traversetolo e raccomandare la massima prudenza per chi percorre la strada».

Si tratta, aggiunge Dall’Orto, di un nuovo potenziale pericolo importante per chi ogni giorno percorre la strada provinciale: il tratto è infatti quotidianamente attraversato da mezzi, anche pesanti, il che potrebbe portare ad un allargamento della voragine fino a creare un vero e proprio cedimento; in più, rappresenta un pericolo per ciclisti e motociclisti.

«Una volta fatto il possibile per allontanare il traffico dalla voragine e segnalare il pericolo - conclude Dall'Orto -, nella mattinata di ieri il nostro ufficio tecnico ha immediatamente avviato la procedura per segnalare alla Provincia, ente competente sulla strada, la novità, sperando nella possibilità di vedere il prima possibile un intervento risolutivo». Negli ultimi anni, gli interventi a cura della Provincia quanto le segnalazioni dei cittadini sono andate accumulandosi sulla strada 17: sono diversi i tratti danneggiati da smottamenti e frane su cui si è dovuto intervenire, o in attesa di intervento, lungo la carreggiata che da Traversetolo attraversa la parte bassa del territorio di Neviano fino al confine con Reggio Emilia.