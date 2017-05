Traversetolo, guasto all'acquedotto: possibile mancanza di acqua

La scorsa notte una pompa a servizio del campo pozzi di Masdone a Traversetolo è entrata in avaria. Lo comunica Iren, spiegando che sono "Subito intervenute, le squadre di tecnici di IRETI hanno avviato i lavori per la sua sostituzione. I lavori sono proseguiti tutta la notte affinché la nuova pompa venisse installata già nelle prime ore della domenica. Non è escluso tuttavia che nelle prime ore di oggi possano registrarsi disservizi alle utenze per bassa pressione o per mancanza d'acqua."

Il campo pozzi di Masdone assieme a quello di Vignale alimenta interamente l'acquedotto del capoluogo e le principali frazioni quali Castione Baratti, Torre cagliara, Cazzola e Bannone.

Iren si scusa con gli utenti per gli involontari disagi.