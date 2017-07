Frana di Gavazzo, altri 16 pozzi. E forse ne serviranno ancora

Ben 16 pozzi, oltre ai cinque già realizzati, per fermare la frana che a Gavazzo minaccia le case. E forse ne serviranno altri in futuro. Nella località, che si trova lungo la strada che da Guardasone si collega con la strada provinciale per Neviano attraverso il ponte di Stombellini, i residenti fanno i conti da ormai due anni con la voragine che si è aperta a pochi metri dalle case e che ha già richiesto diversi interventi.

Appena scattata l’emergenza, ormai due anni fa, la Regione si era affiancata al personale del Comune tramite il Servizio Tecnico di Bacino e la Protezione civile ed è stato avviato un monitoraggio del movimento franoso, per il quale il Consorzio di Bonifica ha stanziato 12mila euro. Anche i cittadini si erano messi a disposizione per collaborare.

Un primo stralcio dei lavori da 30mila euro aveva consentito drenare la frana e svuotare i laghetti a monte; oltre a questi la Regione aveva stanziato altri 70 mila euro per ulteriori interventi e monitoraggi. Il Comune ha poi avviato un iter con il Servizio Tecnico di Bacino per attivare lo stato di emergenza, che ha portato allo stanziamento di ulteriori 200mila euro che ora serviranno per la costruzione di una seconda batteria di 16 pozzi, a completamento dei 5 esistenti, i quali al momento necessitano di una pompa per sollevare l’acqua e scaricarla nel rio sottostante.

«La frana non è ferma, ma i movimenti ora sono percepibili solo a livello strumentale – spiega Giovanni Bertolini, geologo del Saar, il Servizio Area Affluenti Po (ex Stb) –. Possiamo dire che è quasi quiescente, anche se la mancanza di pioggia e neve durante l’inverno ne ha senz’altro agevolato la stabilità. Grazie ai pozzi già realizzati è stato possibile drenare fino a 50 metri cubi d’acqua al giorno con la pompa. Siamo così riusciti ad abbassare l’acqua nel corpo di frana di oltre 6 metri. Ora si è aperto il cantiere per realizzare altri 16 pozzi dal diametro di 1,5 metri e profondi fino a 28 metri. I pozzi saranno collegati orizzontalmente sul fondo da una condotta che scaricherà l’acqua naturalmente nel rio, senza più necessità di pompe. I lavori costeranno 200mila euro».

L’ammontare complessivo degli interventi raggiungerà quindi i circa 300mila euro, ma forse non è finita qui.

«Probabilmente - aggiunge il geologo del Saar – servirà un terzo stralcio per la messa in sicurezza definitiva. Sta realizzando i lavori la ditta Morani di Casina, incaricata da Ediltecnica di Carrara che aveva vinto l’appalto. In meno di un mese i lavori saranno conclusi».

Per il sindaco Simone Dall’Orto la burocrazia ha rallentato i lavori: «Il problema è stato seguito da subito – dice il sindaco – e negli incontri con il comitato dei residenti di Gavazzo si è sempre cercato di dare risposte. Dispiace che purtroppo, non a causa nostra ma per l’iter burocratico da seguire, abbiamo sforato con i tempi che auspicavamo potessero essere più brevi. La siccità, con tutti i problemi che ha portato, in questo caso è stata l’unica condizione a nostro favore e fortunatamente la situazione non si è aggravata. La ditta intervenuta è particolarmente esperta e speriamo che vengano rispettate le tempistiche».