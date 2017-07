«Insieme abbiamo salvato il nostro condominio»

Gli alloggi sociali non sono noti per i rapporti di buon vicinato o per la cura degli spazi comuni. Eppure a Traversetolo, in via Monzato, vivono nove famiglie che stanno provando a fare la differenza.

Nel condominio al civico 34 A due giovani donne hanno iniziato a reagire al degrado convincendo le altre famiglie a impegnarsi: oggi la struttura appare più bella e gli inquilini più uniti. Tanto che li incontriamo durante una grigliata in giardino, a cui partecipano tutti i condomini.

«Abbiamo avviato una autogestione - spiegano le amministratrici Daria Termanini e Marianna Ricciardi – Acer ha acconsentito a metterci a disposizione un piccolo budget di 550 euro da investire negli spazi comuni e ha riconosciuto a noi il ruolo di amministratori del condominio, che abbiamo ribattezzato insieme Nua».

Questa iniezione di fiducia ha spinto le due donne a impegnarsi in ciò che prima era trascurato. «Abbiamo stabilito dei turni per la pulizia degli spazi comuni - spiegano Daria e Marianna - abbiamo iniziato a curare il verde non solo in giardino ma anche negli spazi esterni, ci siamo dati la regola di stendere i panni sul retro del condominio e abbiamo anche installato una piccola piscina per i bambini, protetta da una rete. Prima il condominio era in degrado e i rapporti tra famiglie freddi o assenti. Ora ci incontriamo e abbiamo anche ricevuto i complimenti dal Comune che ha apprezzato le migliorie che abbiamo introdotto».

Tuttavia ci sono interventi che richiedono un aiuto esterno. «Da oltre 6 anni ci sono opere incompiute che rappresentano un pericolo e un danno, oltre che una bruttura – dicono le amministratrici – si tratta dei marciapiedi esterni, mai finiti, e del parco macchine, ancora coperti di ghiaia e mai asfaltati. In diversi sono caduti o hanno rovinato le auto. In questi giorni il Comune è passato a mettere delle pezze in corrispondenza dei tombini, ma sembra una presa in giro. Sono opere che chiediamo da anni: ci stiamo impegnando tanto vorremmo che il Comune ci venisse incontro. Sul retro del condominio c’è anche un cantiere fermo da anni, ma ci preoccupa di più la velocità delle auto che sfrecciano in via Monzato: alla sera passeggiamo con i bambini ed è pericoloso».