Segnaletica e asfaltatura, nuovo look per le strade a Traversetolo

Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel capoluogo e sta partendo anche il rifacimento degli asfalti in alcune strade danneggiate delle frazioni.

Ad annunciarlo è il sindaco Simone Dall’Orto: «Nel centro storico e nei dintorni del plesso scolastico – commenta il primo cittadino – sono già iniziati i lavori, annunciati, di rifacimento della segnaletica orizzontale che interesseranno tutta l’area del capoluogo. Ad ottenere l’affidamento del primo stralcio è stata la ditta Orizzonte Segnaletica della provincia di Mantova che, su una base d’asta di 11.360 euro si è aggiudicata l’appalto con un ribasso di oltre il 52%. I lavori proseguiranno, tempo permettendo, per circa 10 massimo 15 giorni».

Più consistente l’investimento sugli asfalti che fa seguito al primo lotto di interventi portati a termine nei mesi scorsi a Cazzola e Sivizzano.

«I lavori residui per gli asfalti da circa sessantamila euro - spiega il sindaco - sono stati suddivisi in due lotti (secondo e terzo - il primo era già stato concluso), mantenendo lo stesso quadro economico, per consentire di procedere in parallelo e velocizzare la realizzazione delle opere in vista dell’autunno imminente. Il secondo lotto, dunque, è stato affidato alla ditta Dalla Giovanna Luigi Tizzano che si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 16,8%. Comprende molti tratti stradali: via Case Rotte, strada del Pozzo a Sivizzano, strada Cassanese a Torre, strada Siberia a Sivizzano, strada delle Bazzelline a Cazzola, via Vecchia di Sala a Mamiano, via Stradazza e via Leonardo Da Vinci. Il terzo ed ultimo stralcio di quest’anno lo ha vinto la ditta Far di Ramiseto con un ribasso del 18,5% su una base d’asta di circa 30 mila euro. Comprende Via Carrozzera a Bannone, via del Bottone a Vignale, via Montefiascone a Guardasone con strada Carpanetolo, strada Gossella e via Montesalandro e, infine, strada Gavazzo e strada Ariana a Vignale».

Le ditte al lavoro sugli asfalti, dunque, saranno due e lavoreranno in parallelo. Altri lavori di rifacimento delle strade sono previsti nel 2018.

«Abbiamo ottimizzato i fondi a disposizione per intervenire in più punti possibile prima dell’inverno - conclude il sindaco Dall’Orto -. Con questi ultimi due lotti si concludono i lavori previsti nel 2017 e crediamo di aver dato un segnale chiaro di attenzione alle frazioni. Nel 2018 procederemo applicando lo stesso criterio applicato finora, ovvero dando priorità ai punti più critici e pericolosi che richiedono un intervento più urgente».