Libera è la rete: il wi-fi arriva nel cuore del paese

Nel cuore del paese arriva il free wi-fi. Nelle sale studio della biblioteca e nell’area cortilizia esterna del centro civico «La Corte Bruno Agresti» sarà possibile navigare gratuitamente online utilizzando una rete wi-fi a banda ultra larga.

Utilizzando il proprio dispositivo elettronico (smartphone, tablet, computer) e connettendosi alla rete wi-fi denominata «EmiliaRomagnaWiFi» sarà possibile esplorare il mondo di internet gratuitamente e senza più la necessità di autenticazione.

La rete wi-fi è di proprietà e gestione della Regione Emilia Romagna che recentemente ha assegnato 4 punti di accesso libero a Traversetolo: un access point esterno nel piazzale della Corte, uno interno alla biblioteca, uno esterno e uno interno alla scuola.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato - commenta l’assessore alla Cultura e innovazione tecnologica Elisabetta Manconi -. Sembrava fantascienza, e invece è realtà: anche a Traversetolo sarà possibile per tutti collegarsi gratuitamente alla rete. Si tratta di un grosso passo avanti, non solo dal punto di vista della possibilità di usufruire con facilità di tutti i servizi pubblici che vengono erogati online, ma anche per quello dei diritti, considerando che già nel 2011 le Nazioni Unite avevano dichiarato l’accesso alla rete Internet come un diritto universale. Nel prossimo 2018 sono in previsione altre installazioni, già richieste dall’Unione Pedemontana e in attesa di autorizzazione da parte della Regione, da collocarsi nel territorio comunale».

Ricordiamo che la rete regionale wi-fi è aperta e libera: questo significa che non sarà attivato nessun filtro per la navigazione.

Per quanto riguarda invece la navigazione internet utilizzando i computer presenti in biblioteca, saranno valide le modalità di autenticazione attive fino ad ora mentre la navigazione sarà gratuita.