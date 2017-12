Imu e Tasi invariate nel 2018: disciplina-tributi confermata

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dei prossimi tre anni, ma la maggioranza non ha accolto gli emendamenti presentati dal consigliere Gian Domenico Pedretti di Traversetolo Domani. Ad illustrare il bilancio è stato l’assessore Michele Lanzi: «Viene confermata in toto la disciplina dei tributi, - ha detto Lanzi – dunque sono invariate Imu e Tasi, in questo momento non è possibile diminuire. Anche riguardo le entrate non ci sono sensibili variazioni, a parte i 70 mila euro di rimborsi per spese elettorali. In sostanza il 90% delle entrate a copertura della spesa corrente sono di derivazione comunale; il 9% provengono dallo Stato e l’1% da Regione, Provincia o altri enti. Sulle uscite sono state effettuate alcune variazioni per efficientare le spese, ma speriamo di fare ancora meglio».

Il totale delle uscite registra un calo di 500 mila euro rispetto al 2017. Un’altra voce in diminuzione è l’indebitamento del Comune che dovrebbe passare da 6,8 milioni nel 2017 a 4,6 milioni nel 2020. «Il limite di indebitamento è del 10% sulle entrate correnti – ha detto Lanzi – nel 2018 la percentuale è del 2,69% e si prevede di arrivare a 2,3% nel 2020. Nel 2014 l’indebitamento arrivava a 10 milioni, se continueremo con questa politica il debito sarà dimezzato in 6 anni».

Un’importante novità riguarda il ritorno di un segretario comunale e di un dirigente all’Ufficio tecnico, entrambi fissati nel 2018. «I trasferimenti all’Unione pedemontana sono in linea con il 2017 – ha continuato Lanzi – per la prima volta non abbiamo dovuto aggiungere versamenti e abbiamo investito un avanzo per l’acquisto di un pulmino e di defibrillatori. Riguardo gli investimenti per il 2018, la spesa di oltre un milione di euro è da dimezzare, dato che 476 mila euro sono relativi alla permuta legata alla questione del contenzioso Monzato; 200 mila euro sono per la riqualificazione della scuola Micheli di Vignale; 254 mila euro per il centro diurno e i 55 mila per il secondo stralcio dell’illuminazione pubblica». Gian Domenico Pedretti ha proposto diversi emendamenti con la finalità di «introdurre elementi di progettualità in un’amministrazione orientata prevalentemente su manutezione e risparmio. Manca l’attenzione per il futuro – ha detto Pedretti – per superare le ristrettezze di bilancio».

Gli emendamenti riguardavano l’introduzione di un fondo di progettazione intercomunale; la promozione di attività di coworking per i giovani; il finanziamento di attività di promozione turistica e la partecipazione, in cofinanziamento, a bandi per la gestione di sentieri escursionistici e degli impianti sportivi.

«Ad ogni proposta - ha detto Pedretti - ho legato un’ipotesi di fonte di finanziamento che è stata respinta dai tecnici, ma invito l’Amministrazione a una valutazione politica delle proposte. Confido in una risposta non verbale». La maggioranza ha respinto tutti gli emendamenti con motivazioni diverse. Il sindaco Simone Dall’Orto ha ricordato alcune opere urgenti di manutenzione che il Comune dovrà affrontare, tra cui la sistemazione del tetto della Corte Agresti, e ha spiegato quanto già previsto, anche con l’Unione Pedemontana, riguardo l’ufficio di progettazione intercomunale e la promozione turistica. Sul coworking il sindaco ha spiegato che sono già al lavoro i privati e che un Comune non può agevolare determinate attività. Anche la Manconi ha ricordato quanto già in corso per la promozione turistica, ambientale e culturale del territorio. Sui due bandi per cui Pedretti ha proposto di prevedere il cofinanziamento, Lanzi ha confermato che appena saranno recuperate le risorse necessarie si procederà con una variazione al bilancio per partecipare ai bandi. Il bilancio di previsione è stato approvato con l’astensione di Gabriella Ghirardini e Laura Monica, di “Insieme per Traversetolo”: «C’è lo sforzo di fare quadrare i conti ma non condividiamo tutte le scelte».

Contrari Pedretti e Michele Ziveri di Traversetolo Civica: «Apprezzo l’impegno dell’amministrazione, - ha detto Ziveri – ma occorre portare a casa i fondi europei e puntare sulla digitalizzazione».