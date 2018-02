Vuoi aprire un negozio? Pronto il bonus Tari per un anno

La Tari 2018 sarà invariata, con un lieve sconto per le utenze domestiche, ma l’amministrazione punta su compostaggio e incentivi a nuove attività. La novità più grossa è l'introduzione di un'agevolazione (bonus Tari per un anno) per chi decide di aprire una bottega (artigiani, commercianti, esercenti) occupando negozi sfitti. L’ultimo consiglio comunale è stato dedicato interamente alla discussione dei rifiuti. «L’obiettivo di questa amministrazione è di fare diminuire il più possibile la Tari – ha dichiarato l’assessore al bilancio Michele Lanzi – per ridurre il prelievo abbiamo: rinunciato anche nel 2018 al passaggio alla raccolta “puntuale”, con un risparmio di 30 mila euro; abbiamo internalizzato la raccolta di farmaci scaduti e pile esaurite, risparmiando 4.700 euro e abbiamo rimodulato l’orario di apertura dell’isola ecologica, con un risparmio di 6.200 euro. Infine abbiamo contribuito anche quest’anno per la parte dei servizi e attività a gestione comunale con risorse del bilancio per 15mila euro: questi costi dal 2016 a oggi si sono ridotti complessivamente di 40mila euro grazie a una continua razionalizzazione delle spese generali del Comune». Per chi ancora non ha pagato i debiti arretrati (circa il 7-9% dei debitori nel triennio interessato) il Comune avvierà le pratiche di accertamento coattivo. Due i dati negativi principali: cala per il secondo anno consecutivo il fondo regionale incentivante (-10mila euro) e aumentano i rifiuti indifferenziati, pur restando invariata la differenziata (80% circa). Venendo al 2018 il costo complessivo del servizio resta invariato: 1.428.500 euro. Le due grandi novità su cui l’amministrazione punta per il 2018 sono il compostaggio e gli incentivi per le botteghe. Chi intende avviare nel 2018 una nuova attività di piccolo artigianato, commercio al dettaglio, studio professionale, ristorazione, agenzia o servizi (tipo co-working), occupando immobili sfitti, avrà uno sconto nel 2018 del 100% della Tari. L’incentivo alle botteghe è stato accolto con favore dalla minoranza:

«Non sarebbe possibile mirare a qualche categoria merceologica in particolare?», ha chiesto Gabriella Ghirardini. «No, per legge è discriminatorio», ha risposto il sindaco Simone Dall’Orto. Sul compostaggio sono intervenuti Laura Monica per evidenziare l’effetto positivo delle campagne dell’Unione sui rifiuti e Michele Ziveri che ha chiesto dati più precisi. «A Traversetolo fanno compostaggio circa 300 utenti», ha detto il sindaco.