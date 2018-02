Troppe regole non rispettate al mercato. E c'è chi lavora in nero

Una decina di violazioni accertate e un lavoratore in nero su 13 banchi controllati: il nuovo blitz al mercato di Traversetolo di domenica scorsa è costato una sospensione dell’attività e diverse sanzioni agli ambulanti che non rispettano le regole.

Si tratta del secondo controllo congiunto di Polizia locale, Guardia di Finanza e Ispettorato del lavoro, concordato con l’amministrazione comunale, finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale, del lavoro in nero, della vendita di merce contraffatta, dell’evasione fiscale e, in generale, dell’irregolarità delle attività commerciali. Domenica scorsa i controlli sono stati effettuati da due squadre, una in divisa e una in borghese.

La media di violazioni riscontrate è alta. Su 13 attività commerciali controllate nell’arco della mattina sono state accertate sei violazioni per mancata emissione di ricevuta fiscale e quattro violazioni in materia di commercio: mancata esposizione di prezzi; occupazione di una metratura superiore a quella prevista; violazione delle norme sulla vendita di merce usata e documentazione non in regola.

Per ogni violazione è prevista una sanzione amministrativa mentre per l’attività in cui era presente un lavoratore in nero è scattata, oltre alla sanzione, la sospensione e la segnalazione agli organi competenti. «Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato i controlli congiunti – ha commentato il sindaco Simone Dall’Orto – in particolare gli agenti dell’Unione Pedemontana che lavorano ogni domenica per fare rispettare le ordinanze sulla pulizia e il nuovo regolamento sul mercato. Chi non è in regola stia “in campana” perché intendiamo effettuare controlli congiunti con regolarità e utilizzando sempre più personale in borghese che, in questa occasione, ha contribuito a una maggiore efficacia dei controlli. Il problema più rilevante riscontrato riguarda la presenza di lavoratori in nero, che è più frequente tra i cittadini stranieri».

«L’operazione - ha concluso il sindaco - ha raccolto consensi sia dai commercianti in sede fissa, sia dagli ambulanti in regola sia dalle associazioni di categoria».