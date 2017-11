E' bene ogni tanto lasciarsi andare a dei viaggi della mente in posti bellissimi che desidereremmo tanto visitare, per questo motivo la redazione di Gazzafun ha scelto per te 10 quiz riguardanti la geografia: dalle bandiere alle mete estive, dai monumenti più belli alle città preferite, c'è tutto per sognare!

Buon divertimento:

- Il giro del mondo in 10 foto: in quali città si trovano questi monumenti?

- Qual è la meraviglia del mondo moderno?

- I 10 hotel più incredibili del mondo

- Città da sogno, fai la tua classifica

- La tua vacanza ideale è...

- Qual è la tua vacanza ideale?

- Vota la meta del tuo cuore

- Italia addio, il tuo Paese ideale è...

- Esame di geografia: a quale Stato appartiene questa bandiera?

- Che bandiera è?