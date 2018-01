Ecco un nuovo quiz della consulta per il dialetto parmigiano

Terzo appuntamento con i quiz sul dialetto in collaborazione con la Consulta per il dialetto parmigiano.

Questa volta prendiamo come riferimento un testo di Giorgio Capelli, un invito a rallentare il ritmo frenetico della nostra vita per gustare meglio le cose del nostro quotidiano.

Leggi il testo sotto e FAI SUBITO IL QUIZ

· Scóltot mäj l’armór ch’a fa in-t’un bosch l’acua pióvana?

Sentir al vént ch’al canta in méza aj ram lasù in móntagna?

· N’ ät mäj tgnu ‘dre con l’oc’ al svólasär alzér e zregolè äd ‘na parpaja?

O restè incantè p’r un bél tramónt cuand al sól al va ala paja?

· Cuand a fnìssa la giórnäda e te t‘ zaqui a lét sfat e po anca strach

cominciot a fär dozént pensér finna che ‘l sarvél al dvénta po pu fiach?

· Ät mäj ditt a to fjól “adésa no al farèmma admàn … par piazér “

e n’ ät miga sentì in-t la to présja tutt la so deluzjón e ’l dispiazér?

· T’ sìt mäi fermè a ‘scoltär un vec’ ch’al vräva cóntärot cuél dal so pasè

e ti a t’ l’è molè cme un bräz parchè a t’ gh’è ditt che ‘l to témp l’é limitè?

· N’ ät mäj capì che cuand a t’ tén par man al to anvodén

ch’a t’si dre preparär i vostor du futur destén ?

· E cuand a t’ zugh con lu, tutta sta béla esperienza

che tanti volti a t’ vól schìvär parchè an t’ gh’è miga pu äd pasensia?

· L’é parchè al to témp l’é sémpor cuäzi tutt organizè

e sól il brìzi a ste creatura a t’gh’ è po riservè?

· S’an t’é gh’la cäv gnan pu a mandär in vacanza i to pensér e andär in oca

e a t’ capiss che la capacitè äd fantasticär cme fa i putén ormäi l’è poca

ricordot che la vitta la n’é miga soltant una córsa adanäda

ciapla su pu dólsa e gussta la melodia che gh’é in ogni giornäda.

· A t’ dovrìss un po pensär, mo sénsa smintirot, cme se la to giornäda

la fùss vùnna d’ ilj ultmi ‘dla to vitta e cuindi l’andrìss po bén gustäda

· A t’ farìss méj a ralentär al bal äd la to vitta parchè l’é trop ritmè,

al témp l’é curt e la muzica l’an dura miga ‘d sicur n’eternitè



Nota: il testo completo e vari altri pezzi di Giorgio Capelli li puoi trovare sul sito della Consulta per il dialetto parmigiano cliccando su PERSONAGGI

--> VEDI LA PRIMA PUNTATA

--> VEDI LA SECONDA PUNTATA