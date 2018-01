Si è concluso un anno di Parma ricco di soddisfazioni: dalla vittoria del derby al ritorno in serie B, al primo posto momentaneo in classifica fino ad una chiusura di anno positivo in piena zona playoff.

Prima di concentrarci sul girone di ritorno, prendiamoci gli ultimi 5 minuti per rivivere i momenti più belli dell'anno passato:

