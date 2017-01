Geografia, caleidoscopio di saperi. Ma docenti in calo

di Katia Golini

Una volta era esploratore giramondo. Poteva disegnare confini reali o sentieri immaginari, rappresentare montagne o mari sconosciuti. Ora che il mondo è fotografato senza margine di errore, qual è il ruolo del geografo? Di tanto in tanto si torna a parlare di geografia. Del fatto che a scuola non si insegna più la materia, della carenza di docenti, della fine di un “mestiere” antico, dei Gps che hanno cancellato l'uso delle mappe cartacee. E avanti di questo passo. E' davvero così? E soprattutto, cos'è la geografia? Chi è il geografo dell'era contemporanea? I fari sull'argomento sono stati riaccesi in occasione di un summit promosso dall'Associazione dei geografi italiani (Agei, presieduta da Franco Farinelli) tenutosi a Bologna per fare il punto della situazione e lanciare un grido d'allarme.

«In effetti, secondo i dati del Miur (ministero Istruzione, università e ricerca) - spiega Davide Papotti, docente di Geografia culturale al dipartimento Dusic (ex Alef) dell'Ateneo di Parma - il numero dei docenti di geografia dal 2001 al 2016 è diminuito dell'11,4%. Oggi in totale in Italia, tra ordinari, associati e ricercatori, gli accademici sono 317. Quindici anni fa erano più di 350. Il dato rende bene l'idea del trend in atto. Il problema è che nel mondo della cultura è l'offerta che crea la domanda, non viceversa. È promuovendo l’insegnamento delle varie materie che si stimola l’interesse verso certi campi di studio».

Eppure la geografia - o forse, vista la varietà degli interessi di questa disciplina, sarebbe più opportuno usare il plurale “scienze geografiche” - è una di quelle materie che rendono la vita migliore. Un po' come la letteratura, l'arte, la musica. Solo che la geografia racconta i luoghi elaborando dati scientifici. «E' una disciplina ponte tra materie scientifiche e umanistiche - continua Papotti -. Ci sono geografi specializzati in geografia del turismo, che si occupano di come i luoghi vengono percepiti, dell'immaginario che ogni luogo ha costruito intorno a sé, reale o meno. Poi ci sono geografi che studiano le economie dei luoghi o la loro organizzazione geo-politica, amministrativa e sociale, ed esperti di geografia culturale, capaci di indagare sul senso di identità, sull'immaginario delle popolazioni. Ci sono molteplici aspetti della geografia, disciplina che, in un'ottica d'insieme, analizza e fa la sintesi di dati quantitativi e qualitativi, entrambi altrettanto importanti per comprendere i luoghi ed i fenomeni che in quei luoghi si verificano. Ci sono Paesi in cui si studia con particolare attenzione la geografia della salute, ossia l'analisi delle malattie in relazione alle aree territoriali. In Italia non si fa, ma sarebbe molto, molto interessante capire se nell'inquinatissima Pianura Padana, tanto per fare un esempio, c'è un'incidenza sulla popolazione di patologie diverse rispetto ad altre aree della nazione».

Geografia, dunque, non è solo imparare confini, nomi di città, mari e fiumi, è molto, molto altro. Oltre all'aspetto “teorico”, ne racchiude un altro prettamente pratico. «La geografia serve a vivere meglio in un luogo, a saperlo leggere e ad apprezzarlo - continua il professore -. Studiare geografia significa approfondire la conoscenza dei luoghi da vari punti di vista: come si vive in un'area, cosa si produce, che tipo di paesaggio caratterizza un determinato territorio, quali sono i flussi turistici. In molti Paesi europei i geografi fanno parte integrante delle commissioni che si occupano di urbanistica, infrastrutture, progettazione e sviluppo territoriale».

Oltre le mappe quindi. Ben al di là della bandierina di Google maps tanto agognata quando vogliamo raggiungere una meta sconosciuta. Oltre le carte geografiche che abbiamo imparato ad osservare a scuola, la geografia ha mille facce: «Sì, è vero, il mondo è già stato disegnato. Ma quello che dico sempre ai miei studenti è che una mappa somiglia a uno spartito musicale: se non si impara a leggere le note, non si colgono molte sfumature».