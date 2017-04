Ricercatore a una conferenza stampa contro i vaccini: l'Università di Parma prende le distanze

L’Università di Parma prende le distanza dal proprio ricercatore Fabrizio Strata, che ha partecipato ieri alla conferenza stampa 'Vaccini, l’altra verità", organizzata alla Camera dei deputati da un gruppo di anti-vaccinisti. Quella partecipazione - afferma in una nota il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Antonio Mutti, la cui posizione «è pienamente condivisa dal Rettore Loris Borghi» - «avviene ad esclusivo titolo personale e non ha nulla a che vedere col suo ruolo di ricercatore del Dipartimento».

«Benché l’Università sia un luogo di libero dibattito, aperto e tollerante anche nei confronti delle idee più controverse, appare scorretto - dice Mutti - l’uso dell’affiliazione accademica per conferire credibilità scientifica a posizioni personalissime e destituite di fondamento scientifico. A nome del Dipartimento esprimo la profonda convinzione, condivisa da tutta la comunità scientifica, che i vaccini non comportino significativi rischi per la salute, men che meno di autismo, ma che al contrario siano importanti strumenti di prevenzione, fondamentali nella tutela della salute pubblica ed in particolare dei bambini. E’ infatti dimostrata l’efficacia della vaccinazione di massa, che ha consentito di ottenere la scomparsa di malattie gravi, in alcuni casi mortali o in grado di causare disabilità permanente, che in tempi non lontanissimi affliggevano anche la nostra popolazione».

La conferenza stampa degli anti-vaccinisti è stata criticata dalla deputata del Pd Giuditta Pini, che aveva invitato la presidente della Camera Laura Boldrini a valutare «se vi sia un profilo di inopportunità nel concedere una sala delle istituzioni per una iniziativa che nega il valore della scienza e alimenta le regressioni populiste anche in tema di salute». Critiche anche da Schifani (Forza Italia).