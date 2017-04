Università critica ricercatore, la replica di Strata: "Non ho partecipato alla conferenza stampa"

Il ricercatore dell'Università di Parma Fabrizio Strata replica al rettore Borghi e al direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Mutti, che ne avevano criticato la presenza nella sala stampa della Camera durante una conferenza stampa che ha fatto discutere. In realtà, dice Strata, lui era nella saletta stampa ma non ha partecipato:"l'On. Zaccagnini ha ritenuto che la mia presenza potesse essere di qualche utilità tecnica in caso di necessità. Non è successo!", spiega il ricercatore.



Ecco la replica integrale di Fabrizio Strata:

Trovo ilare la pubblica "scomunica" da parte di Rettore e Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di Parma, Dottori Borghi e Mutti, per un qualcosa che non è successo. I filmati della conferenza stampa organizzata dall'On. Zaccagnini sono disponibili e tutti possono vedere che il sottoscritto Dott. Strata, non ha partecipato! Semplicemente non ho partecipato punto! Ero in saletta stampa? Si! Dopo un breve colloquio telefonico, l'On. Zaccagnini ha ritenuto che la mia presenza potesse essere di qualche utilità tecnica in caso di necessità. Non è successo! Ero presente, non ho partecipato.

Ho la sensazione che se agenzie di stampa e giornalisti facessero il loro rispettabile dovere, evitando di fomentare risse da strada con notizie inaccurate, etichettando faziosamente come anti vaccinista chiunque, con un legittimo dubbio, abbia ancora fatto il giuramento di Ippocrate e non quello ad interessi personali, probabilmente questo 'malinteso' non si sarebbe verificato.

È grottesco comunque osservare che in questo stato di isteria collettiva sui vaccini anche Rettore e Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di un Ateneo, entrambi medici, possano farsi coinvolgere in questa caccia alle streghe mediatica. La prossima volta, forse, si dovrebbe chiedere "ma Lei ha partecipato alla conferenza stampa?", magari si sarebbe potuta evitare questa ridicola situazione. No?

Fabrizio Strata