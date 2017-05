"Ecco l'iter amministrativo dopo le dimissioni di Borghi"

Con una lettera inviata al personale e agli studenti dell'Università di Parma, il Pro Rettore Vicario Giovanni Franceschini spiega l'iter burocratico-amministrativo del nostro ateneo dopo le dimissioni del Rettore

Cari colleghi, personale docente e tecnico amministrativo,

Cari studenti,



in relazione alle richieste di chiarimento relative all'iter amministrativo conseguente alla lettera di dimissioni del prof. Borghi dalla carica di Rettore, ritengo opportuno fornire le seguenti informazioni:

- le dimissioni del prof. Borghi saranno effettive alla data dell'accettazione da parte della Ministra. Fino a quella data il Prof. Borghi è ancora il nostro Rettore, il prof. Franceschini in qualità di Pro-Rettore Vicario agirà in virtù di quanto previsto dall’art. 8, comma 11 del vigente Statuto di Ateneo, i Pro-Rettori manterranno le prerogative previste dalla procura notarile e i Delegati le attribuzioni conferite;

- dalla data di accettazione delle dimissioni del prof. Borghi e fino all'entrata in carica del Rettore eletto, il Pro-Rettore Vicario acquisirà lo status di Rettore facente funzioni. Sempre dalla stessa data di accettazione, il decano, ai sensi dell'art.8, comma 11 del vigente Statuto di Ateneo dovrà indire, entro 30 giorni, le elezioni del nuovo Rettore per il sessennio 2017/2023.

Con l'intento di dare continuità alle attività in essere, preannuncio che è mia intenzione, una volta entrato in carica come Rettore facente funzioni e fino al termine del mio mandato, riconfermare i Prorettori e i Delegati attuali.



Il Pro-Rettore Vicario

Giovanni Franceschini