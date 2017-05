Dopo le dimissioni del rettore Loris Borghi, travolto dallo scandalo Pasimafi, l'Ateneo resta in attesa di nuove elezioni. L'Udu interviene per chiedere tempi stretti. "Per il bene degli studenti" dice il coordinatore Gulluni. Su Gazzetta Università di martedì 30 maggio, gli eletti dell'associazione parlano non solo delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti di spicco dell'Università, ma anche di tutti i progetti che intendono mettere in campo durante il loro mandato. Tra le altre notizie, il bilancio della prima settimana del Festival dello sviluppo sostenibile e il programma dei prossimi giorni.