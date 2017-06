Il 17 luglio via alle immatricolazioni all'università

Si apriranno il 17 luglio le immatricolazioni all’Università di Parma per l’anno accademico 2017-2018.



Il Manifesto degli Studi a.a. 2017-2018, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito web di Ateneo, riporta tutte le informazioni sui corsi di studio attivati all’Università di Parma, a libero accesso o a numero programmato, date e procedure per l’immatricolazione, l’importo delle tasse e le scadenze amministrative per il prossimo anno accademico.



Gli studenti che si iscriveranno al primo anno potranno scegliere tra 39 corsi di laurea (3 anni) e 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni). A questi si aggiungono, per gli studenti che hanno già conseguito una laurea, 39 corsi di laurea magistrale (2 anni).

L’elenco completo dei corsi a cui ci si può immatricolare è visibile sul sito web di Ateneo

(link http://www.unipr.it/node/1183/2017)



COME CI SI IMMATRICOLA: LE DUE FASI

FASE 1: Fin da ora - registrazione per ottenere le credenziali individuali

Per potersi immatricolare è necessario, prima, registrarsi sul sito web www.unipr.it/registrazione e ottenere così le proprie credenziali individuali (username e codice di attivazione password). Si consiglia di registrarsi fin da subito, e quindi anche prima della data di apertura delle immatricolazioni, per accelerare poi la seconda fase, ovvero la prenotazione del posto (per gli 11 corsi a cui si accede in ordine cronologico) e l’immatricolazione vera e propria, che saranno possibili dal 17 luglio.

Per avere supporto tecnico sarà possibile scrivere all’indirizzo e-mail helpdesk.studenti@unipr.it o rivolgersi al Numero Verde dell’Ateneo 800.904084. Per informazioni ci si potrà naturalmente sempre rivolgere anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ateneo urp@unipr.it, tel. 0521.034006.



FASE 2: dal 17 luglio - prenotazione o immatricolazione

Dal 17 luglio sarà possibile prenotarsi agli 11 corsi a cui si accede in ordine cronologico o immatricolarsi a uno dei 54 corsi a libero accesso, utilizzando le credenziali ottenute con la registrazione (fase 1).

Per accedere alla procedura, dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it, occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni



11 CORSI CON ACCESSO IN ORDINE CRONOLOGICO: 3 FASCE ORARIE - ore 9, ore 11 e ore 13

Il 17 luglio sarà possibile prenotare il posto negli 11 corsi di laurea sottoindicati, dai seguenti orari:

dalle ore 9:

Biologia

Biotecnologie

Chimica

Scienze della natura e dell'ambiente

Scienze e tecnologie alimentari

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali



dalle ore 11:

Psicologia dell'intervento clinico e sociale

Psicobiologia e neuroscienze cognitive

Scienze motorie sport e salute



dalle ore 13:

Chimica e tecnologia farmaceutiche

Farmacia



Coloro che acquisiranno un numero di posizione al di sotto del numero massimo degli ammissibili, potranno successivamente immatricolarsi: dal 20 luglio (ore 12) al 28 luglio (ore 12).

La pubblicazione della graduatoria dei candidati avverrà il 19 luglio 2017.



Coloro che acquisiranno un numero di posizione superiore al numero massimo degli ammissibili, dovranno attendere il primo scorrimento della graduatoria previsto per il giorno 23 agosto 2017.



54 CORSI A LIBERO ACCESSO: l’immatricolazione è aperta dalle ore 15 del 17 luglio.





ACCESSO AI CORSI: LIBERO, ORDINE CRONOLOGICO O TEST

Ci sono tre tipologie di accesso, che differenziano gli 84 corsi:

54 corsi a libero accesso: accettazione delle domande fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione

11 corsi a numero programmato locale con accesso in ordine cronologico: le domande sono accettate in base all’ordine cronologico di immatricolazione fino al raggiungimento del numero previsto per ogni corso di studio

14 corsi a numero programmato nazionale con test d’ingresso: per questi corsi (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Professioni Sanitarie e Scienze dell’Architettura) il Ministero ha già reso note le date di svolgimento delle prove di ammissione (link http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/marzo/av-01032017.aspx), previste a partire dal 5 settembre, ma non ha ancora emanato i decreti nei quali si definiscono posti, scadenze per le domande, contenuti e modalità delle prove.



Cinque eccezioni:

Il corso di laurea magistrale in Trade e Consumer Marketing, a numero programmato locale, prevede test d’ingresso: il primo periodo per la presentazione delle domande andrà dal 5 giugno al 7 luglio 2017 (test di ammissione il 13 luglio 2017)

Per il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, interateneo con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’iscrizione alla prova di ammissione deve essere effettuata on line entro le ore 15.30 di lunedì 10 luglio, sul sito www.unimore.it. Il test di ammissione è fissato per giovedì 20 luglio a Reggio Emilia.

Per il corso di laurea magistrale in Advanced Automotive Engineering (interateneo, sede amministrativa Università di Modena e Reggio Emilia) l’iscrizione alla prova di ammissione deve essere effettuata on line entro le ore 13 di venerdì 28 luglio, sul sito www.unimore.it. Il test di ammissione è fissato per lunedì 4 settembre a Modena.

Per il corso di laurea magistrale in Advanced Automotive Electronic Engineering (interateneo, sede amministrativa Università di Bologna) il bando con scadenze e modalità di iscrizione sarà emanato a breve.

Il corso telematico Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (info sul sito www.icon-laurea.it)



LE SCADENZE

Il Manifesto degli Studi a.a. 2017-2018 riporta tutte le informazioni sui corsi di studio attivati all’Università, a libero accesso o a numero programmato, date e procedure per l’immatricolazione, l’importo delle tasse e le scadenze amministrative per il prossimo anno accademico.



TASSE

Importanti novità sul fronte delle tasse: nell’anno accademico 2017-2018 debutta infatti il nuovo sistema di tassazione varato dall’Ateneo (link http://www.unipr.it/node/11400), impostato con carattere di proporzionalità e fondato su diversi parametri: la condizione economica di appartenenza, determinata esclusivamente dal valore ISEE (e non più anche ISPE); l’anzianità di iscrizione, calcolata conteggiando i soli anni di iscrizione all’Università di Parma; il merito, calcolato considerando i CFU (Crediti formativi universitari) acquisiti nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto. Il contributo universitario personalizzato varia inoltre in base all’Ambito scientifico disciplinare del corso.

Restano infine numerose le agevolazioni per merito negli studi.