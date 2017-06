Il ministro Fedeli ha accolto le dimissioni del rettore Loris Borghi

«La ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha accolto le dimissioni presentate dal prof. Loris Borghi dalla carica di rettore dell’Università di Parma». Lo fa sapere l’Ateneo in una breve nota.

Borghi, indagato con l’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta 'Pasimafì, si era dimesso lo scorso 15 maggio, trasmettendo una lettera a dipendenti e studenti. L’operazione dei Carabinieri del Nas di Parma, che ha riguardato 67 persone e 17 aziende coinvolte in attività illecite, aveva portato all’arresto di 19 persone, tra dirigenti medici e imprenditori nel settore farmaceutico, e al sequestro di due società e di circa 500mila euro.

«I competenti organi accademici - conclude la nota - avvieranno immediatamente l’iter per l’elezione del nuovo rettore».