La classifica del Censis: Parma al terzo posto fra i grandi Atenei

L’Università di Parma è terza a livello nazionale tra i “grandi Atenei”. È l’esito della classifica stilata dal Censis, nella quale Parma sale sul podio nazionale nella categoria riservata agli Atenei con un numero di studenti compresi tra 20mila e 40mila. Il punteggio complessivo ottenuto dall'Ateneo è 89,60: l’Università di Parma migliora di una posizione (era quarta l’anno scorso) e si piazza a soli due punti di distacco dalla seconda classificata (Pavia, con 91.60).



La ricerca del Censis ha preso in considerazione vari indicatori:

*i servizi offerti agli studenti (ad esempio il numero di pasti in rapporto agli iscritti o i posti letto);

* la spesa per le borse di studio erogate;

* le strutture messe in campo (ad esempio biblioteche o laboratori scientifici);

* il grado di "internazionalizzazione", ossia la capacità di attrarre studenti stranieri e la quantità di risorse per la mobilità internazionale;

* la comunicazione e i servizi digitali.



Tra i parametri presi in esame, il miglior punteggio l’Ateneo di Parma lo fa registrare proprio su comunicazione e servizi digitali, dove conquista un ottimo 109: solo un punto in meno di Perugia (che con 110 punti ha ottenuto il punteggio massimo) e ben 10 punti in più rispetto allo scorso anno.

Ma la performance dell’Università di Parma su comunicazione e servizi digitali è da rimarcare anche in senso assoluto, al di là della classifica riservata ai soli grandi Atenei. Se si considerano tutte le classifiche stilate dal Censis (Atenei piccoli, grandi, medi e mega, statali e non statali) solo 4 altri Atenei ottengono 110, quindi Parma risulta quinta a livello assoluto.



Per quanto riguarda gli altri parametri, Parma ha riportato 93 punti nelle strutture, 85 nell’internazionalizzazione, 81 nelle borse, 80 nei servizi.



“Le strategie che l’Ateneo ha messo in campo per migliorarsi e per costruire un’offerta di qualità e al passo con i tempi e con le esigenze del mercato, stanno dando i loro frutti; l’ottimo terzo posto nella classifica del Censis lo testimonia – commenta in una nota il Rettore vicario Giovanni Franceschini -. È chiaro, comunque, che questo è solo un traguardo di tappa: il lavoro non si ferma certo qui. Tutto l’Ateneo è impegnato in un’ottica di miglioramento continuo, per raggiungere standard all’altezza dei nostri obiettivi. Da Rettore Vicario con delega ai sistemi informativi sono particolarmente contento della performance riportata dalle attività di comunicazione e servizi digitali. Si tratta di un ottimo esempio di come il lavoro di squadra sia premiante per tutto l’Ateneo e di come la strada tracciata dal precedente Rettore prof. Loris Borghi, con lo studente al centro, sia quella da perseguire”.



LA CLASSIFICA: BOLOGNA AL TOP FRA LE GRANDI STATALI, SIENA E CAMERINO FRA LE MEDIO-PICCOLE

Bologna tra le mega statali, la Bocconi tra le private, Perugia tra le grandi, Siena tra le medie e Camerino tra le piccole. Il Censis ha diffuso il nuovo ranking annuale degli atenei statali e non statali in base a strutture disponibili, servizi erogati, livello di internazionalizzazione e capacità di comunicazione 2.0.

IMMATRICOLAZIONI IN RIPRESA - Il picco di immatricolati si era registrato nell’anno accademico 2003-04. Dopo di allora si è verificato un calo che si è protratto fino al 2013-14, con una riduzione complessiva nel periodo del 20%. Nel 2015-16 si ha, per il secondo anno consecutivo, una lieve crescita (+1,9%), circa 6mila immatricolati in più, dopo il +0,8% registrato nell’anno precedente, in cui si era invertito il trend.

BOLOGNA A TOP MEGA ATENEI - Tra le università con oltre 40.000 iscritti mantiene la prima posizione l’ateneo di Bologna (92 punti). Segue Firenze (88,2) che guadagna una posizione rispetto all’anno precedente, acquisendo, tra l’altro, 6 punti nella comunicazione e nei servizi digitali. Terza e quarta posizione per Padova e La Sapienza di Roma, che oltre a migliorare il loro punteggio nella comunicazione e nei servizi digitali guadagnano rispettivamente 4 e 1 punti nel livello di internazionalizzazione. Ultima in classifica è, come lo scorso anno, l’Università di Napoli Federico II.

PERUGIA LEADER DEI 'GRANDI' - L’ateneo umbro continua a guidare la classifica degli atenei che hanno da 20.000 a 40.000 iscritti, spingendo molto sull'internazionalizzazione (ottiene un punteggio complessivo pari a 94,8). Con 91,6 mantiene il secondo posto l’Università di Pavia, a cui si accoda l'Università di Parma (89,6). Al quarto posto una new entry, l'Università di Modena e Reggio Emilia, passata dai medi ai grandi atenei. Scende dal terzo al quinto posto l’Università della Calabria mentre ultima e penultima restano la Seconda Università di Napoli e l’Università di Chieti-Pescara. Perde due posizioni, infine, arrivando terz'ultima, Roma Tre.

SIENA SORPASSA TRENTO - Nella graduatoria dei medi atenei statali (da 10.000 a 20.000 iscritti), sebbene con una differenza minima nei punteggi, Siena batte Trento: 99,4 contro 99,2. Stabile al terzo posto è l’Università di Sassari mentre anche quest’anno quarta in graduatoria si piazza l’Università di Trieste. Chiude il ranking all’ultimo posto l’Università di Napoli Parthenope.

CAMERINO GUIDA I PICCOLI - In cima alla classifica dei piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti) primeggia nuovamente l’Università di Camerino, con un punteggio complessivo di 97,2, cui segue l’Università di Teramo che, totalizzando 89,6 punti, sale di due posizioni. Stabile al terzo posto è l’Università di Macerata. Penultima e ultima posizione sono occupate dalle università di Sannio e Molise.

TRA PRIVATE PRIMEGGIA BOCCONI - Tra i grandi atenei non statali (10.000-20.000 iscritti) al primo gradino del podio si piazza anche quest’anno la Bocconi (95,8 punti), seguita dall’Università Cattolica (89,4). Tra i medi atenei non statali al primo posto c'è la Luiss (91,4).