Da lunedì immatricolazioni all'Università: ecco le modalità

Si aprono lunedì 17 luglio le immatricolazioni all’Università di Parma per l’anno accademico 2017-2018, come sempre con procedura on line sul sito web di Ateneo www.unipr.it.

Ecco allora un breve vademecum con le modalità di immatricolazione: tutte le informazioni utili per chi desideri iscriversi a uno degli 84 corsi di studio dell’Ateneo (39 corsi di laurea triennale, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 39 corsi di laurea magistrale: elenco completo al link http://www.unipr.it/node/1183/2017).

REGISTRAZIONE

Anche prima dell’apertura delle immatricolazioni, già da ora, l’Ateneo invita a registrarsi sul sito web dell’Università, all’indirizzo www.unipr.it/registrazione, per ottenere le credenziali individuali (username e codice di attivazione password) da utilizzare poi a partire dal 17 luglio.



IMMATRICOLAZIONE

Dal 17 luglio sarà possibile avviare la procedura di immatricolazione agli 11 corsi a cui si accede in ordine cronologico o immatricolarsi a uno dei 54 corsi a libero accesso, utilizzando le credenziali ottenute con la registrazione.

Per accedere alla procedura, dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni



IMMATRICOLAZIONE AGLI 11 CORSI CON ACCESSO IN ORDINE CRONOLOGICO: 3 FASCE ORARIE

Il 17 luglio sarà possibile avviare la procedura di immatricolazione agli 11 corsi di laurea con accesso in ordine cronologico (domande accettate in base all’ordine cronologico di immatricolazione fino al raggiungimento del numero previsto per ogni corso di studio) in tre diverse fasce orarie: dalle ore 9, dalle 11 e dalle 13.

dalle ore 9:

Biologia

Biotecnologie

Chimica

Scienze della natura e dell'ambiente

Scienze e tecnologie alimentari

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali



dalle ore 11:

Psicologia dell'intervento clinico e sociale

Psicobiologia e neuroscienze cognitive

Scienze motorie, sport e salute



dalle ore 13:

Chimica e tecnologia farmaceutiche

Farmacia



Già in questa fase ai candidati sarà comunicato il numero della posizione acquisita, ma la pubblicazione della graduatoria avverrà il 19 luglio 2017. Coloro che avranno un numero di posizione utile in graduatoria (entro il numero massimo degli ammissibili al corso scelto) potranno successivamente immatricolarsi: dal 20 luglio (ore 12) al 28 luglio (ore 12).

Coloro che acquisiranno un numero di posizione superiore al numero massimo degli ammissibili, dovranno attendere il primo scorrimento della graduatoria previsto per il giorno 23 agosto 2017.



IMMATRICOLAZIONE PER I 54 CORSI A LIBERO ACCESSO

L’immatricolazione ai corsi a libero accesso (accettazione delle domande fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione) è aperta dalle ore 15 del 17 luglio

TUTTE LE INFO SUL MANIFESTO DEGLI STUDI E SUL SITO IL “MONDO CHE TI ASPETTA”

Il Manifesto degli Studi a.a. 2017-2018, pubblicato sul sito web di Ateneo (link http://www.unipr.it/manifesto-degli-studi), riporta tutte le informazioni sui corsi di studio attivati all’Università di Parma, a libero accesso o a numero programmato, date e procedure per l’immatricolazione, l’importo delle tasse e le scadenze amministrative per il prossimo anno accademico.

Le informazioni sulla nuova offerta formativa dell’a.a. 2017-2018 sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Ateneo www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” che l’Università ha appositamente realizzato per le future matricole.