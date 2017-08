Bettuzzi in campo per la carica di rettore

E' Saverio Bettuzzi il primo candidato ufficiale alla carica di rettore dell'Università di Parma. Professore ordinario di Biochimica ha presentato la documentazione ed è regolarmente in corsa. Sfiderà gli altri cinque docenti che, per ora, hanno solo annunciato la volontà di farsi avanti (hanno tempo fino al 28 agosto per regolarizzare la candidatura dal punto di vista burocratico).

Trasparenza, parola d'ordine del candidato Bettuzzi. Che lancia subito una proposta ai colleghi in lizza: «Visti i tempi brevi, dal momento che per la campagna elettorale vera e propria avremo a disposizione solo il mese di settembre, propongo di organizzare una serie di confronti pubblici.

Confronti all'americana, con un moderatore che vigila sui tempi degli interventi, in cui ciascun candidato risponde alla stessa domanda con gli stessi tempi a disposizione».

Bettuzzi mette le mani avanti e spiega nel dettaglio la proposta, volta a illustrare i programmi alla luce del sole a tutti i dipendenti docenti e personale tecnico-amministrativo, e agli studenti: «Penso a tre grandi appuntamenti con tutti i candidati nei tre luoghi simbolo della nostra università: il Campus, l'ospedale e ovviamente il centro storico, dove hanno sede i dipartimenti di materie umanistiche, economia, giurisprudenza. Immagino questi appuntamenti in tre giorni diversi, negli orari di lavoro in modo da garantire anche al personale tecnico-amministrativo la possibilità di partecipare e farsi una propria idea sul futuro che abbiamo in mente per la nostra Università».

Trasparenza, per il docente, significa anche mettersi a disposizione totale dei votanti: «Mi piacerebbe che ampio spazio, durante i confronti, fosse dedicato alle domande libere. Ogni dipendente o studente ha il diritto di capire cosa i candidati hanno in mente e deve poter ottenere le risposte che desidera in pubblico e in totale trasparenza».

Più in generale Bettuzzi ribadisce quanto già scritto nella mail di presentazione del suo programma: «Punto su un'università che ritrova il suo ruolo e le sue priorità: la ricerca, la didattica e la terza missione. La nostra priorità? Produrre cultura, su questo obiettivo dovremo concentrare le nostre energie e risorse».

Da membro del Cda dallo scorso gennaio parla anche di risorse economiche: «I soldi ci sono. Da consigliere di amministrazione ho visto quali flussi di denaro circolano. Si tratta di fare delle scelte. Io credo sia necessario finanziare la ricerca di base in modo adeguato e valorizzare le capacità di ognuno e le progressioni di carriera. Ovviamente stando attenti a dove va il denaro. Sono certo che è possibile reperire maggiori risorse anche nelle pieghe del bilancio per investire su qualità e merito dei nostri ricercatori».

Altra peculiarità del suo programma: il cambio di rotta: «Votare me significa votare per il cambiamento e il superamento delle vecchie logiche, cosa di cui questo Ateneo ha davvero bisogno».