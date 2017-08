Rettore, in corsa anche Costantino

Gabriele Costantino, ordinario di Chimica farmaceutica e direttore del dipartimento di Scienze degli alimenti e del Farmaco, è il secondo candidato ufficiale alla carica di rettore dell’Università di Parma.

La decisione di candidarsi è maturata come risposta al forte bisogno di autonomia, di serenità e di certezze nell’organizzazione del lavoro, della ricerca, dell’insegnamento «che tutti i dipendenti dell’Università sentono dopo anni di riorganizzazioni e dopo la brusca interruzione dell’esperienza del rettore Loris Borghi» dice.

Il programma del prof Costantino punta principalmente su due aspetti: «Il primo è l’autonomia del governo dell’Università - spiega Costantino -. Autonomia che non significa chiusura verso l’esterno, ma che anzi è la condizione per incidere costruttivamente sul territorio, in ambito regionale, nazionale e internazionale, con l’impatto e l’autorevolezza che l'Università di Parma merita».

«Il secondo aspetto - riprende - è la programmazione. L’Università italiana sta vivendo una fase, lunga, di definanziamento e di irrigidimento normativo - aggiunte -. Questo rende il lavoro dei docenti e del personale sempre più faticoso e meno gratificante. In questo contesto, è importante che l’Università proceda con una strategia di lungo periodo, condivisa e concreta, evitando il continuo ricorso a soluzioni estemporanee che acuiscono il senso di disagio».

Seguono a ruota altri punti fondamentali: «Quindi metto la semplificazione burocratica ed amministrativa, l’estensione del diritto alla studio, il finanziamento della ricerca di base a tutti i settori disciplinari dell’Ateneo e un'accurata programmazione delle progressioni di carriera. Tutti questi saranno punti centrali della mia azione, se eletto rettore. L’Università di Parma deve tornare ad essere il luogo dove le eccellenze germogliano in tutti i saperi, dalle lettere

alla medicina, mantenendo elevata la sua vocazione generalista e di integrazione con il territorio».

Infine, continua Costantino: «Una elevata reputazione scientifica è la chiave per attrarre i migliori studenti, e le politiche di bilancio dovranno essere improntate a questo scopo. Stiamo vivendo un momento difficile, ma non così negativo come qualcuno racconta. C'è bisogno di calma, di lavoro e di definire le priorità: questa è la ricetta per risollevare il nostro Ateneo».

«A questo bisogno di autonomia, autorevolezza e programmazione si può dare risposta solo con una reale condivisione di intenti e di strategie. L’Università di Parma in questo momento ha bisogno di un rettore che conosca profondamente i problemi ma anche le eccellenze dell’Università, che incarni elementi di innovazione e di cambiamento, ma anche che non sia divisivo e percepito come rappresentante di una sola parte».

«La carriera scientifica e le sue esperienze alla guida di importanti società scientifiche - continua -, in Italia e in Europa, testimoniano per le capacità e per la volontà di incidere realmente nel rinnovamento dell’Università di Parma, facilitando e promuovendo la crescita dei dipendenti, degli studenti e dei docenti».

Purtroppo questa e’ una campagna elettorale anomala, breve ed “estiva”. Le occasioni di confronto saranno poche e molto ravvicinate. Per questo motivo sarò disponibile ad ogni tipo di incontro con colleghi, personale, rappresentanze, nelle modalità che l’Ateneo riterrà più opportune».