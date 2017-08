Rettore, altri quattro pronti a farsi avanti

Sono già ufficiali le candidature di Saverio Bettuzzi e di Gabriele Costantino, ma hanno annunciato di voler correre per la carica di rettore anche altri quattro docenti dell'Ateneo: Paolo Andrei, presidente di Fondazione Cariparma docente di Economia; Maria Careri, ex direttore del dipartimento di Chimica, oggi membro del Cda di Ateneo; Rinaldo Garziera, direttore del dipartimento di Ingegneria e Architettura, Carlo Quintelli, docente di Architettura e pro rettore con delega all'Edilizia e Infrastrutture. Per ufficializzare la candidatura e mettersi in regola con la documentazione necessaria c'è tempo fino al 28 agosto.

Il rettore è eletto nella prima votazione (mercoledì 27 settembre) a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nell’ipotesi in cui non si verifichi tale evento, è indetta la successiva tornata elettorale di martedì 3 ottobre, nella quale il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Se anche nella seconda votazione non si dovesse raggiungere la maggioranza prevista dallo Statuto, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti. Il ballottaggio è fissato per giovedì 5 ottobre.

In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.