Barilla lancia concorso per "salvare il pianeta"

Un concorso rivolto ai giovani ricercatori. 50 ragazzi provenienti da varie parti del mondo: dagli Stati Uniti al Kenya, dalla Germania all’Italia, da Malta e Canada. L’obiettivo è salvare il pianeta col contributo di tutti, soprattutto delle nuove generazioni, confrontandosi su un tema specifico: come limitare i danni che le nostre scelte alimentari e le attività agricole in particolare causano al Pianeta. E’ la sfida alla base del concorso ideato dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) insieme all’Università di Parma e la Wageningen University and Research e presentato in occasione del XV Congresso dell’Associazione Europea degli Economisti Agrari (EAAE) in corso da oggi a Parma. Nell’anno in cui è stato raggiunto l’overshoot day (ossia il giorno in cui l'umanità ha usato l’intero budget annuale di risorse naturali) già il 2 agosto, in anticipo rispetto a tutti gli anni precedenti, appare evidente l’esigenza di accelerare i tempi nel processo di trasformazione delle nostre abitudini alimentari.

I giovani che parteciperanno alla sfida, provenienti dalle più prestigiose università, saranno messi alla prova partendo da un «tema» da risolvere: «La crescita delle pratiche di Agricoltura Supportata dalla Comunità: cambiare i sistemi globali o godere di isole di felicità?». Saranno divisi in gruppi di lavoro formati da 4 componenti e dovranno proporre soluzioni concrete e creative per risolvere il quesito. Il miglior progetto sarà selezionato da una giuria composta da manager, studiosi ed esperti di agricoltura e alimentazione che proclameranno il team vincitore l'1 settembre. In palio, la possibilità di presentare il progetto a una platea di luminari nel corso dell’8 Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione organizzato dalla Fondazione BCFN che si terrà a Milano i prossimi 4 e 5 dicembre 2017.

E’ insomma proprio il mondo del food in generale, e dell’agricoltura in particolare, a doversi impegnare maggiormente per ottimizzare le risorse del Pianeta e ridurre i grandi paradossi generati dalla produzione del cibo e dalle nostre scelte alimentari. Anche per offrire un contributo concreto alla soluzione di questi paradossi, la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, in collaborazione con l'Economist Intelligence Unit, ha creato il il Food Sustainability Index (FSI), un Indice che si pone l’obiettivo di capire - tra 25 Paesi rappresentanti oltre i 2/3 della popolazione mondiale e l’87% del PIL globale - dove il «cibo è migliore», non solo in termini di gusto, ma anche di produzione sostenibile e di lotta agli sprechi alimentari.

Proprio dell’Index si è discuterà nel corso di tutto il XV Congresso dell’Associazione Europea degli Economisti Agrari, un dibattito che metterà in evidenza come il FSI potrebbe svolgere un ruolo attivo nell’individuazione delle problematiche da risolvere e nell’attuazione di nuove politiche utili a produrre il cibo in maniera più sostenibile. «Entro il 2030 tutti i Paesi saranno chiamati a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’agenda delle Nazioni Unite. Eppure ancora oggi convivono realtà che si pongono agli antipodi: molti Paesi soffrono l’obesità, altri la malnutrizione; il cibo e l'acqua vengono sprecati ogni giorno e l’agricoltura sta danneggiando il nostro ambiente - ha dichiarato Luca Virginio, vicepresidente di BCFN - Quando si parla del buon cibo, bisogna andare oltre al semplice gusto. Considerando che tutti insieme stiamo consumando le risorse del Pianeta abbiamo urgentemente bisogno di cambiare il nostro approccio all’alimentazione. In questo senso, come Fondazione BCFN, una delle nostre iniziative più importanti è proprio assicurarsi che ogni singolo individuo abbia la possibilità di fare scelte informate sui propri stili di vita. Abbiamo studiato il Food Sustainability Index insieme ad EIU poco meno di un anno fa e con loro stiamo lavorando al suo aggiornamento, che sarà presentato nella nuova versione al prossimo Forum Internazionale di BCFN a dicembre. L’Index può essere un ottimo strumento per capire chi si sta muovendo nella direzione giusto e perchè e quali Paesi, invece, sono chiamati a compiere gli sforzi maggiori e in quali ambiti».