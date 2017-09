I test di Medicina e Odontoiatria: 817 candidati per 235 posti a Parma

Si è svolta oggi la prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Hanno partecipato 817 candidati su 895 iscritti complessivi. I posti disponibili per Medicina e chirurgia sono 209 (di cui 20 riservati a studenti extracomunitari), quelli per Odontoiatria e protesi dentaria sono 26 (di cui 2 riservati a studenti extracomunitari).

Domani, mercoledì 6 settembre, è in programma la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria. La prova si terrà nella sede didattica di Ingegneria (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze 69/A), con convocazione dei candidati alle 9. Gli iscritti al test sono 383, i posti disponibili sono 44 (di cui 3 riservati a studenti extracomunitari).