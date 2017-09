Ca' Foscari ricorda Mainardi e gli intitola l'auditorium di via Torino

Ca’ Foscari ricorderà Danilo Mainardi, docente dell'ateneo parmigiano per molti anni, professore Emerito dell’Università Ca’ Foscari, docente di etologia conosciuto al grande pubblico e instancabile divulgatore della scienza, con un evento a lui dedicato il prossimo 19 settembre durante il quale gli verrà intitolato l’Auditorium del Campus scientifico di Via Torino.

L’evento commemorativo dal titolo “Dedicato a Danilo Mainardi” vedrà la partecipazione di relatori, studiosi e divulgatori che, a vario titolo, hanno collaborato con il professore o ne sono stati allievi, tra questi il giornalista Piero Angela.

Verrà tracciato il profilo umano e scientifico dello studioso, mettendo in evidenza i più rilevanti contributi, sia a livello scientifico che divulgativo, della sua attività alla cultura etologica e naturalistica del nostro paese e allo sviluppo di questa tradizione culturale e di ricerca all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Interverrà Stefano Parmigiani (docente dell'ateneo di Parma).