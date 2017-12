Il calendario degli studenti e la solidarietà a Said

Con il nuovo anno arriva il calendario degli studenti del Capas, un racconto per immagini di luoghi e storie dell'Ateneo. Su Gazzetta Università di martedì 19 dicembre, parlano gli aspiranti reporter e racconta l'impresa portata a termini in tempi record. Tra le altre notizie, il documento di solidarietà, sottoscritto dai prof di Economia e del Dusic, nei confronti di Said, il commerciante aggredito in via D'Azeglio. Approfondimento sul ciclo di incontri promossi dal prof Dario Costi per riflettere sul paesaggio del Po tra architettura, letteratura, fotografia e musica.