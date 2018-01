Aspiranti prof di scuola: boom di iscritti ai corsi in vista del concorso

Su Gazzetta Università di martedì 23 gennaio un approfondimento sul nuovo corso di laurea magistrale, che partirà dal prossimo anno accademico, dedicato alla formazione di manager della qualità in ambito gastronomico. Ce ne parla Filippo Arfini, che è il coordinatore del gruppo di lavoro preposto alla creazione del corso, insieme agli altri docenti coinvolti nell’iniziativa.

Parliamo inoltre dei corsi che l’Ateneo ha organizzato per i docenti che intendono partecipare al maxi concorso per professori delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I corsi preparatori, predisposti dall'Ateneo, hanno registrato un boom di iscritti: oltre 1200 a caccia di crediti formativi. Il coordinatore Marco Mezzadri racconta come si è mosso l'Ateneo per rispondere alle esigenze di tutti. Diamo inoltre voce ad alcune testimonianze di chi è stato costretto ad iscriversi, nonostante lavori già nel mondo della scuola.