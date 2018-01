Gnudi è il nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie Chi è

Giacomo Gnudi, professore ordinario di Clinica chirurgica veterinaria, è il nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma.

Il prof. Gnudi è stato eletto al secondo turno delle elezioni (indette a seguito delle dimissioni di Attilio Corradi dalla carica di Direttore) a maggioranza assoluta dei voti espressi: ha ottenuto 39 voti su 59 votanti. 4 i voti ottenuti da Fabio De Rensis, 14 le schede bianche, 2 le schede nulle. Il nuovo Direttore resterà in carica per lo scorcio del triennio solare 2017-2019.



Chi è

Laureato in Medicina Veterinaria all’Università di Parma nel 1988, ha ottenuto l’abilitazione nell’aprile 1988.Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline n.° 152 dal 1991, ha preso servizio con la qualifica di Ricercatore all'Istituto di Radiologia Sperimentale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Parma il 16 maggio 1991.

Dal 1° Marzo 2001 ha ricoperto l'incarico di Professore Associato, per il gruppo disciplinare Vet/09 "Clinica Chirurgica Veterinaria", alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma.

Dal 31 Dicembre 2016 è Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma.

Ha svolto diversi soggiorni di ricerca, tra cui un periodo di perfezionamento in Radiologia Veterinaria al Dipartimento di Radiologia Clinica della Facoltà di Medicina Veterinaria della Swedish University of Agricultural Science, Uppsala, SVEZIA, nel 1992.

Dall’anno accademico 2017/18 copre l'incarico di insegnamento di:

- Diagnostica per Immagini, Radiologia Veterinaria

- Ospedalizzazione e terapia intensiva

- Diagnostica TAC nei piccoli animali

- Semeiotica Chirurgica.

Dal 2011 fa parte del corpo docente della Scuola di Dottorato in “Scienze Medico-Veterinarie”, Università degli Studi di Parma.

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi, seminari e conferenze in Italia e all’estero. E’ membro dell’International Veterinary Radiology Association (I.V.R.A.), dello European Association Veterinary Diagnostic Imaging (E.A.V.D.I.) e della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia – SIUMB.

L’attività scientifica del prof. Gnudi è volta allo studio delle applicazioni dei mezzi di contrasto ecografici nello studio delle lesioni focali degli organi parenchimatosi; allo studio della conformazione delle pelvi del cane in corso di displasia dell’anca; allo studio dello sviluppo scheletrico di razze canine brachicefale.

Ha all’attivo oltre 60 contributi tra testi e pubblicazioni su riviste internazionali.