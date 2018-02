Dalle slot al Gratta e vinci: ecco perché è tanto facile... perdere

di Katia Golini

La matematica diventa spettacolo. E lo spettacolo, «lezione» di vita. Arrivano a Parma per la prima volta Paolo Canova e Diego Rizzuto, un matematico e un fisico torinesi con una «mission»: dimostrare che al gioco si può vincere, ma talmente di rado che «è meglio non giocare».

Dalle slot al Gratta e vinci, dal 10 e Lotto al Supenalotto, dalla roulette al blackjack: il banco prende tutto, inutile girarci intorno. E' un po' come fare 2+2: matematicamente le possibilità di portare a casa le spese sono infinitamente basse e, sempre matematicamente, il gioco d'azzardo - qualsiasi gioco - è pensato per spingere il giocatore a provarci a ripetizione. Quello che i due esperti si sforzano di spiegare riguarda la percezione che il giocatore ha di se stesso e della propria fortuna. Insomma, ogni gioco è pensato per indurre il giocatore a credere di essere a un passo dal bacio della dea bendata.

Canova e Rizzuto porteranno a Parma un vero e proprio spettacolo dal titolo «Fate il nostro gioco» per spiegare al pubblico i rischi del gioco d'azzardo lunedì (12 febbraio) alle 21 all'Auditorium Toscanini (via Cuneo 3) rivolto alla cittadinanza. Martedì (13) la «seduta» si replica e si sdoppia - le richieste di partecipazione da parte delle scuole sono state oltre mille - alle 9 e alle 11 al cinema Astra.

PROBABILITÀ DI VINCERE

Provate a lanciare sei volte una moneta. Poi sparpagliate in una piazza un miliardo di coriandoli bianchi e uno soltanto rosso. Ecco, se esce sei volte testa e se riuscite a trovare il coriandolo rosso, siete fortunati. Forse avreste potuto giocare al Superenalotto e vincere. Molte, molte meno chance hanno i giocatori che tentano la fortuna con la schedina.

Detta così può sembrare una faccenda complicata, ma ci penseranno Canova e Rizzuto. Numeri, esempi, casistiche alla mano, spiegheranno come vincere al gioco sia praticamente impossibile. O meglio, qualcuno che vince c'è, ma portare a casa il bottino è un'impresa che nasconde tranelli e inghippi inaspettati.

TRAPPOLE E TRANELLI

«La ricetta dei Gratta e vinci: intimità, illusione della vincita, quasi vincite e piccole vincite. Punti di forza per chi organizza il gioco, trappole per chi gioca». Così, in un video, i due esperti raccontano le trappole di uno dei giochi più diffusi e alla portata di tutti. Lo stesso faranno per gli altri giochi (da tabaccheria o da casinò, tutti si equivalgono) volti a spremere chi crede nella fortuna facile. Dimostrando al pubblico, matematicamente, quanto sia facile perdere.

L'ORGANIZZATORE

Alberto Saracco, docente del dipartimento di Sciente matematiche, fisiche e informatiche, è l'organizzatore dell'evento in collaborazione con il Comune. Da tempo segue i «colleghi» nel loro lavoro di divulgazione della matematica e delle sue applicazioni al gioco. «E da tempo pensavo di invitarli a Parma. Si occupano espressamente di informazione e prevenzione intorno al problema del gioco d'azzardo utilizzando la matematica. Lo fanno attraverso iniziative variegate. “Fate il nostro gioco”, che va in scena a Parma, è un vero e proprio spettacolo. In altre occasioni organizzano mostre, allestiscono laboratori».

«Fate il nostro gioco» è anche un libro «consigliatissimo» a tutti. Il prof Saracco introduce, parlando del libro, anche lo spettacolo. «“Fate il nostro gioco” è un progetto di divulgazione matematica contro il gioco d'azzardo» scrive Saracco. Una delle particolarità del progetto riguarda «la grande attenzione anche ai meccanismi psicologici (oltre a quelli matematici) nascosti nei vari giochi d'azzardo, per attirare sempre più giocatori e far vincere sempre più il banco. “Fate il nostro gioco” è molte cose: uno spettacolo teatrale (eseguito la prima volta a Torino il 13 gennaio 2011, e replicato circa 90 volte l'anno), una mostra che ricostruisce in piccolo un casinò dove si può giocare (per finta) e dove ci vengono spiegati i meccanismi matematici dei vari giochi, una serie di godibilissimi video su youtube e anche un libro».

«Gli argomenti trattati nel libro - riprende il docente - sono i più disparati: dalle videolottery ai gratta e vinci, dalle roulette al gioco del lotto, dal keno al blackjack, dal superenalotto ai suoi cugini oltreoceano. Ogni gioco d'azzardo è analizzato dal punto di vista matematico, è raccontato attraverso aneddoti e storie appassionanti, con riferimenti a letteratura, programmi televisivi e molto altro. Di ogni gioco vengono raccontate le storie di chi ha vinto, ma soprattutto di come ha fatto a vincere in giochi che sembrano dominati solo dal caso».