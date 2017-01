Il sindaco di Varano Melegari: "Ridotta l'Irpef alle fasce reddito di basse"

Il sindaco di Varano Melegari Giuseppe Restiani, ospite di "Parma ore 9" su Radio Parma, ha parlato dei progetti per il paese. "Abbiamo alzato la soglia di esenzione dall'addizionale Irpef, cui avranno diritto 400 varanesi in più a partire dal 2017 - ha detto, rispondendo alle domande di Gianluca Zurlini -. Abbiamo inoltre previsto un programma puntuale di manutenzione delle strade comunali, anche se resta il nodo di quelle provinciali, dove l'asfalto da anni non viene rifatto. Un ringraziamento va dato all'ingegner Dallara, che ha scelto Varano anche per i suoi prossimi insediamenti produttivi nonostante non gli mancassero le alternative".

Per il mandato, che terminerà nel 2019, il sindaco ha un obiettivo: "Vorrei eliminare il depuratore che oggi si vede all'ingresso del paese e unificarlo con altri impianti esistenti, per dare più decoro ma anche maggiore funzionalità a questo servizio necessario. E poi svilupperemo e sosterremo le iniziative collegate al turismo sul territorio, incentivando anche la creazione di nuove strutture ricettive sul territorio comunale".