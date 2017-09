Varano, Saglia Codeluppi vice sindaco

Sarà Alessandro Saglia Codeluppi, che attualmente ricopre la carica di capogruppo della maggioranza, il nuovo vice sindaco di Varano Melegari al posto di Andrea Ferrentino, che ha recentemente presentato le dimissioni.

Nessuno scossone in Consiglio comunale, quindi, dove le posizioni dei consiglieri non si discosteranno molto dal sostegno al primo cittadino Giuseppe Restiani.

«A causa delle dimissioni in primavera di Paolo Balbo – sottolinea Saglia Codeluppi - per concorrere alle elezioni amministrative di Parma ed il successivo subentro di Roberto Spaltini alla carica di assessore ai lavori pubblici, si è provveduto al solo cambio nella carica di vice sindaco».

La nuova Giunta di Varano Melegari risulta adesso co-

sì composta: Giuseppe Re-

stiani è il sindaco con deleghe alla sicurezza, servizi sociali, protezione civile, politiche agricole e forestali, attività produttive, personale e patrimonio.

Alessandro Saglia Codeluppi è il vice sindaco con deleghe all'ambiente, bilancio, rapporti istituzionali, servizi pubblici, cultura e turismo, politiche giovanili e tempo libero.

Roberto Spaltini assessore con deleghe ai lavori pubblici, viabilità, associazionismo, sport, alloggi Erp.

Con l’assunzione del nuovo incarico, il neo vice sindaco Alessandro Saglia Codeluppi ha rivolto un personale ringraziamento al sindaco Giuseppe Restiani per la fiducia accordata e «al mio predecessore Andrea Ferrentino, per l’impegno ed il lavoro svolto in questi due anni, e a tutto il gruppo di maggioranza» per l’appoggio e il lavoro di équipe.