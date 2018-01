La Dallara-Cadillac bissa la doppietta del 2017 e fa sua la 24 ore di Daytona 2018

Filipe Albuquerque, Christian Fittipaldi e Joao Barbosa hanno trionfato alla 24 Ore di Daytona con la loro Dallara Cadillac #5, centrando anche il nuovo record di giri percorsi completando un totale di 808 tornate e polverizzando il primato che resisteva dal 1992. Inoltre la Dallara Cadillac #31, affidata a Felipe Nasr, Mike Conway, Eric Curran e Stuart Middleton, è riuscita ad imporsi sulla Oreca #54 del CORE Autosport per il secondo gradino del podio, replicando di fatto il risultato ottenuto nella scorsa edizione, con i primi due gradini del podio occupati dalle vetture italoamericane (Leggi).

“La vittoria dello scorso anno era stata una piacevolissima sorpresa; quella di quest’anno ci ha riempito di soddisfazione” ha commentato l’ingegner. Giampaolo Dallara, presidente Dallara Automobili. “Non era facile ripetersi in una competizione con la concorrenza aumentata, come dimostrano i risultati delle qualifiche che ci hanno visti in pole position con solo 7 millesimi di vantaggio sulle Acura del Team Penske. Questa vittoria è il risultato di un lavoro impegnativo lungo un anno.”

Un’edizione storica per la Motor Valley italiana anche per la prima vittoria assoluta alla 24 ore di Daytona di Automobili Lamborghini, che vince nella categoria GTD con a bordo l’italiano Mirko Bortolotti.



24 ore di Daytona

La 24 Ore di Daytona (ufficialmente denominata Rolex 24 at Daytona) è una gara endurance per vetture sport-prototipo e Gran Turismo che si disputa dal 1966 a Daytona Beach in Florida sul circuito Daytona International Speedway. Questa corsa è ispirata alla 24 Ore di Le Mans e molto popolare negli Stati Uniti.