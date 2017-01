Porto, un brindisi ai mille volti del Portogallo

Chissà perché da Porto si ritorna pensando all’acqua. Eppure questa è una città del vino. Si, è vero, l’acqua c’è ed è quella del fiume Douro che la attraversa e la divide da Vila Nova de Gaia - giustificando così lo stralunato ponte Ponte Dom Luis I, una stravaganza in ferro che porta almeno in parte lo zampino di Eiffel - ma questa e resta la terra benedetta del vino. Il Porto appunto, il nettare liquoroso con cui chiudere un pasto o meditar a fine serata.

Eppure, chissà perché, quando seduti in una delle taverne della Ribeira (e già il nome fa capire che si tratta del lungofiume) ci riempiamo gli occhi con quella corrente lenta e sonnacchiosa finiamo per attribuirle il ruolo di liquida anima della città. Bene, non è così, e per scoprirlo alziamoci, giriamo le spalle e iniziamo a camminare in salita. Si perché questa è una città di vino, lo abbiamo detto, ma anche e forse soprattutto di labirinti. Per di più belli ripidi.

Partiamo allora ad inerpicarci sulla collina che si tuffa nel rio e perdiamoci con il piacere di farlo, lasciando andare i piedi nel suo labirinto di stradine acciottolate e sempre più strette che senza avviso si spalancano il belle piazze o andiamo in cerca di chiese e case con le facciate spruzzate dei colori delle piastrelle. Chiediamo scusa: le piastrelle sono banali pezzi di ceramica. Queste sono azulejos e sono piccole opere d’arte.

VICOLI E AZULEJOS

Questo è il bello del vagare senza meta nel vecchio centro: poco lontano da qui la città sta assistendo ad una rinascita, ad una nuova giovinezza con palazzi di design e progetti di rinnovamento. Qui, nonostante molte case siano state rimesse a nuovo, si respira sempre un’aria che profuma di passato e tradizione dove ci si può immergere in una avventura di profumi e suoni. Nelle strade resistono le botteghe, ci sono macellai e fruttivendoli, ci sono i profumi del pane e del cibo e svanisce il salmastro del Douro. Restano il vociare delle persone e i normali rumori della vera vita del centro storico di Porto. Che anche grazie a tutto questo è diventato Patrimonio dell’Umanità.

Stanchi? Può darsi. E forse una pausa ci sta. Visto che siamo in alto puntiamo alla cattedrale che più che una chiesa pare una fortezza. Non a caso il panorama che si gode da quassù è splendido come è logico quando il posto è scelto per tenere d'occhio un orizzonte spesso popolato da nemici. Ma anche l’interno merita una lunga sosta con il suo mix di stili, dal romano al gotico al manierismo e fino al barocco a raccontare la lunga storia di questa città che le sue bellezze le sparge con apparente casualità: giocando a sorprendere chi arriva.

CHIESE E MERAVIGLIE

Lo dimostra la chiesa di San Francesco che, una volta all’interno, svela un interno talmente barocco da lasciare stupefatti – ma dall’esterno non lo diresti di sicuro – oppure la cosiddetta Casa do Infante. Sembra un palazzo – sontuoso- uno dei tanti: dentro invece conserva l’archivio storico della città ed è stata reggia, sede della zecca e dogana. Ma in pieno stile di Porto non si pavoneggia: sa che la ricchezza qui non deve essere sfrontata perchè per tanto tempo ha camminato fianco a fianco con la miseria.

Ma qui parliamo del passato: la città nuova, quella che vive e pensa la lingua dell'Europa cambia e si trasforma; è ovviamente viva e evolve. Quanta differenza infatti tra le vecchie case del centro e la monumentale Casa della Musica, progettata dall’archistar Rem Koolhaas quando Oporto, nel 2001, è stata capitale europea della cultura. Può sembrare sgraziata ma è diventata il simbolo della città di oggi. Un poliedro di cemento e tecnologia che forse appare stridere con quello che sta intorno. Sembra soltanto, però. Durante la visita guidata, mentre i cantanti scaldano la voce impegnati nelle prove del prossimo spettacolo, qualcuno vi offrirà un calice di Porto. E allora sarà tutto chiaro: in fondo, in basso, c’è il fiume e l’acqua; in mano terrete il caldo buono del vino. E intorno ovunque c’è la città, che è formata da un insieme di tutto questo, di nuovo e di antico, di miserabile e nobilissimo. Tutto tenuto insieme dalla bellezza.