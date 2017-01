Kenya, mare e savana cullati dal mar d'Africa

Dai campi da golf di Nairobi alle strade di fango di Mombasa, dai lussuosi resort agli spazi immensi dei parchi nazionali dove nemmeno alle tribù locali è consentito vivere, il Kenya è senza dubbio una nazione dalle mille facce. Che siano bruciate dal sole, caldo come in una fornace, o seccate da polvere e sabbia, o imbellettate per serate alla moda nei locali, ognuna di esse ha un fascino particolare, frutto della mescolanza tra i popoli più diversi che, provenendo da tutte le direzioni, hanno scelto di stabilirsi in questa terra.

Incrociare i loro occhi fa scoprire mondi diversi: da quelli sorridenti dei bambini vestiti di stracci a quelli stanchi di chi inizia a camminare molte ore prima dell’alba, dagli sguardi «furbetti» di chi vive del riflesso del luccichio dei luoghi turistici a quelli duri di chi tutto il giorno macina «business». Non è facile capire questo Stato dai grandi contrasti e dove in una manciata di chilometri si passa da lusso e sprechi alla povertà più totale: o lo si ama o lo si odia, senza vie di mezzo.

UN PAESE DI CONTRASTI

Per scoprire il Kenya spesso si parte dalle bianche spiagge che guardano l’oceano indiano. Malindi, Watamu, Diani sono le mete prescelte per scrollarsi di dosso il freddo dell’inverno europeo. A Natale e Capodanno il «tutto esaurito» è di rigore, ma non è raro trovare qui pensionati che si rifugiano in questo angolo del Continente Nero per godere di una stagione ad un costo decisamente popolare. Malindi non è solo scintillanti hotel e locali alla moda: lontana anni luce dalla capitale, cuore della finanza del Paese dove i poveri sono relegati negli «slum» di periferia, la città che qui in Italia fa sognare anche solo a nominarla si rivela sporca, indiscutibilmente brutta, e «sgarrupata». Le strade sono meno che carraie, eccetto in pochi quartieri, il traffico spaventoso, le ragazze ammiccanti, i vicoli bui e l’immondizia regna sovrana.

Alla gente del posto nulla di questo sembra fare differenza, abituati probabilmente fin da bambini alle discariche a cielo aperto che per i più piccoli si trasformano in un luogo in cui rovistare per trovare un improvvisato giocattolo: per loro un biscotto è un lusso e una caramella è capace di accendere sorrisi di vera gioia. Chissà se il mare basta a dimenticare la fame. Oltre le bancarelle, fatti pochi passi sulla sabbia bianca, una incredibile distesa azzurra regala, a seconda della marea, «isolette» temporanee dove prendere il sole e una miriade di tonalità diverse di blu. Una tavolozza di colori con cui si disegnano paesaggi da cartolina e piccole lagune dove l’acqua arriva appena alle cosce e circondate da isolette, spesso raggiungibili a piedi, su cui si arrampicano granchi colorati sono la cifra distintiva di questo tratto di costa.

Basta allontanarsi appena dalla riva per trovarsi a nuotare insieme ai delfini, incontrare un pesce palla o una tartaruga marina, e fotografare insoliti abitanti degli abissi che sguazzano, quasi indifferenti alla presenza dei turisti, protetti dalle rigorose leggi che difendono la biodiversità nella Riserva Nazionale Marina di Malindi, patrimonio dell’Unesco. Ogni giorno partono gite in barca con «capitani» più o meno improvvisati. «Jambo! Jambo!» e si contratta il prezzo per scoprire le calette più appartate.

IL CALDO DELLA SAVANA

Ma è più all’interno, nella savana, che il cielo tocca davvero la terra e l’Africa si manifesta in tutta la sua forza. Tra l’ocra e il rosso della sabbia, il colore bruno del fiume in cui durante il giorno si abbeverano gli elefanti e languiscono gli ippopotami, il verde scuro delle foglie degli arbusti che resistono a temperature che d’estate sfiorano i 50 gradi, si capisce che l’Africa non è per tutti. Solo qui, raccontano gli abitanti del posto, il cervello si «ricorda» delle sue origini e si risveglia la parte primordiale sopita in ogni essere umano: «c’è un omino paleolitico che ti cammina di fianco e ti convince che è quella la vera vita» e, stando a quel che si racconta, dipende dal fatto che è proprio in Kenya, e più precisamente nella Rift Valley, che vivevano i primi esemplari di «Homo habilis».

Lo chiamano «il mal d’Africa» e colpisce solo chi arriva ad apprezzarne il vero cuore. Intanto il tempo, nelle capanne di fango dove ancora vigono le leggi delle tribù, si è di nuovo fermato. Hakuna Matata, va tutto bene.

DA VEDERE

LA CAPITALE NAIROBI

Nell’arco di soli cent’anni, la capitale del Kenya si è trasformata da una terra paludosa in una capitale moderna e vivace ma anche una città di grandi contrasti. La città non ha perso il legame con il proprio passato, come dimostrano l’interessante museo e l’abitazione storica di Karen Blixen, autrice di “La mia Africa”, ora visitabile al pubblico. La natura è sempre presente: appena fuori dalla città si trova il parco nazionale di Nairobi dove vivono grandi mandrie di zebre, gnu, bufali e giraffe, oltre a rinoceronti, ghepardi e numerosi leoni, che vivono in libertà a soli 20 minuti dal centro della città



IL FIUME MIDA CREEK

Il Mida Creek è la grande ricchezza della tribù dei Giriama. Sono solo cinque chilometri di fiume che entrano nel parco nazionale di Malindi, ma ospitano una tal moltitudine di uccelli multicolore da farne la seconda più grande riserva ornitologica d’Africa. Protetto dall’intreccio delle mangrovie, che qua crescono rigogliose Mida Creek era l’accesso al mare della città di Gede, oggi suggestiva città «fantasma» a poche decine di minuti da Malindi e Watamu, e proprio in questa insenatura, accanto ai canali più riparati, si trovano resti di grandi moschee abbandonate almeno 500 anni fa. Le acque del creek sono calme e ci si può addentrare tra le sue insenature a bordo delle canoe di legno con cui i ragazzi della tribù propongono ai turisti, per pochi euro, una piacevole escursione guidata. E la sera lo spettacolo continua: basta prendere i mini-taxi locali e farsi accompagnare al Mida Ecocamp: un progetto realizzato e gestito dalla popolazione del creek i cui profitti vengono totalmente investiti in iniziative di sviluppo di sanità, agricoltura e scolarizzazione.



IL PATROMONIO UNESCO LA CITTA DI LAMU

L'Unesco ha inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità La città di Lamu che sorse nel XIV secolo come insediamento swahili ma che nel tempo molti visitatori e ha subito diverse influenze, tra i quali esploratori portoghesi, commercianti turchi e arabi dell’Oman. Tutte queste popolazioni hanno lasciato il segno, ma Lamu ha sviluppato una propria cultura specifica, che è sopravvissuta perfettamente. Le strette strade di Lamu sono rimaste intatte, e nei mercati e nelle piazze attorno al forte la vita scorre con lo stesso ritmo di sempre. Non ci sono veicoli sull’isola, e l’asino e il dhow sono tuttora le forme principali di trasporto. La vita trascorre lentamente, ed è possibile trascorrere lunghe giornate passeggiando, esplorando la città o rilassandosi in spiaggia.