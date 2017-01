Rotterdam, dimenticate i tulipani e gli zoccoli

Scordate zoccoletti e tulipani, abbandonate l’idea dei merletti e dei canali. Perché siamo in Olanda, è vero, ma il luogo comune non abita qui. Basta uscire dalla stazione per capire che Rotterdam non è la classica città olandese. O meglio: è una città molto olandese. E proprio per questo è diversa. In queste strade non si incontrano i panorami rasserenanti di Amsterdam, non ci si sente tuffati per nulla nel romantico fondale di un quadro fiammingo. No, qui regnano il vetro e il cemento mentre grattacieli argentati e torri colorate si alzano intorno. E basta scorrere per un attimo i libri di scuola per capire perché.

Il 10 maggio 1940 l’esercito nazista invase infatti l’Olanda. Doveva essere una passeggiata tra i polder, robetta da un giorno o poco più. Invece gli olandesi, testardi, opposero resistenza e la Germania, per smontare eccessive idee di resistenza bombardò Rotterdam distruggendo di fatto la città: 800 persone morirono, 80mila restarono senza casa. Di quella che era stata la città medievale costruita nel tredicesimo secolo sulla diga Nieuwe Mass, quella dove nacque nel 1467 l’umanista Erasmo non c’era più nulla. A questo si aggiunsero le incursione degli Alleati sul porto negli anni a seguire e il risultato finale fu un cumulo di macerie e una domanda: cosa facciamo adesso?

LA RICOSTRUZIONE

Gli abitanti di Rotterdam scelsero: e incaricarono una serie di architetti creativi di inventare una nuova città. Per carità: una certa tendenza alla modernità da queste parti si era sempre respirata visto che a Rotterdam era sorto nel 1898 la Witte Huise, ovvero il primo grattacielo d’Europa e altri palazzi come il vecchio ufficio postale che all’epoca, nel 1920, suonavano come futuribili così come alcune architetture innovative che formarono lo stile chiamato Nieuwe Bouwen. Ma a partire dagli anni ’50 questa accelerazione prese una forza mai vista prima: la chiave di tutto fu un ampio piano urbanistico immaginato all’insegna di un motto davvero unico: luce, aria e spazio. Nacquero così il Lijnbaan (la prima strada commerciale pedonale nei Paesi Bassi), il Doelen, il Groothandelsgebouw, l'Euromast ed il Bijenkorf. Raccontati in questo modo sono solo nomi con suoni al nostro orecchio anche abbastanza astrusi ma si sono trasformati in icone di una città che guarda avanti. Certo, qualche traccia di quello che fu è rimasta, in particolare in alcune aree come nella zona di di Delft Harbour, per fortuna risparmiata dalle bombe tedesche. Questo, l’antico porto della città, è un popolare luogo di ritrovo sia durante il giorno sia la notte e seduti qui, davanti ad una birra, appare sfacciato il confronto tra I due mondi che si sfiorano nelle strade: quella del passato, con le vecchie navi ormeggiate per restare, e quello dell’oggi proiettato in avanti. Dove c’è sempre una nuova sfida.

Ma non è solo architettura; qui è uno stile di vita. Oggi questa città ha il porto più importante d’Europa, e il terzo più grande del mondo, un tenore di vita elevato e circa il 50% degli abitanti vantano una origine non olandese, Quando si dice multiculturalismo di deve pensare che in queste strade sono rappresentate 175 nazionalità. Ecco, capito tutto questo lasciamo perdere gli zoccoletti e i canali di Amsterdam e andiamo in giro a scoprire la città. Che però, da brava olandese, non rinuncia ai canali. Anzi. Si, perché c’è un sacco d’acqua intorno e molte delle attività riguardano appunto le navi. Per averne una idea provate a prendere un taxi d’acqua dalla antiquata foggia elegante e fatevi portare dal Leuvehaven, nel centro della città, vicino al museo marittimo, sino al vecchio ed elegante hotel New York, sulla Kop van Zuid, dal 2000 monumento nazionale. Oppure salite sullo Spido un battello da fantascienza che offre un tour tra i canali. Ad Amsterdam si vedono antiche magioni: qui si sfiorano grattacieli usciti dalle matite di Rem Koolhass, Renzo Piano e Álvaro Siza.

Poi ripartite a piedi per fermarvi ad ammirare il ponte Erasmus: ha piloni alti 139 metri e permette di vedere, soprattutto con il buio, lo spettacolo dello skyline illuminato come in un disegno pop. Stanchi di tanta modernità? Nessun problema: basta entrare al museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti dei Paesi Bassi, per fare un salto indietro. Qui si è bello fermarsi ad ammirare le tele di Jan van Eyck, Hieronymus Bosch, Bruegel il Vecchio e Rembrandt. Ma siamo a Rotterdam e quindi c’è spazio anche per, tra gli altri, Picasso e Chagall. Voglia di una sosta? Ci sta. Ma in quella pausa continuate a guardarvi intorno e a riflettere che Rotterdam non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il lavoro non è certo finito e qualcuno dice che è appena iniziato. I cantieri nuovi si aprono e le gru danzano nel cielo ventoso. La popolazione aumenta e sono in fase si progettazione molti nuovi edifici residenziali e torri e grattacieli. Chissà cosa direbbe di tutto questo il vecchio Erasmo, l’autore dell’Elogio della Follia. Lui, critico sulle vanità terrene, forse scuoterebbe la testa perplesso. Ma anche lui, salendo sui 185 metri dell’Euromast, la torre simbolo della città, si siederebbe a guardare la sua città tanto cambiata. E magari gli verrebbe il dubbio che è meglio così.

________________

DA VEDERE

IL MERCATO SAPORI A SCELTA

Anche un mercato può essere una attrazione turistica. E' quello almeno che accade a Rotterdam con il mercato coperto che si trova vicino alla stazione Blaak e a pochi passi dalla piazza dove si tiene ogni settimana il mercato di frutta a e verdura. Il grande complesso si struttura su 11 piani e arriverà ad accogliere circa 100 banchi e fino a 228 appartamenti. La cupola di vetro e acciaio ospita piccoli chioschi di formaggi, frutta secca e candidi dall’oriente, torte deliziose, proposte per vegani, vini e ogni piccola delizia culinaria. Fate un salto, non ve ne pentirete. I chioschi sono aperti dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 10 alle 20. Venerdì dalle 10 alle 21. Domenica dalle 12 alle 18.

LA NAVE LA REGINA DEL PORTO

La Rotterdam è la «grande signora» del porto. Si tratta della più grande nave passeggeri mai costruita in Olanda e la ammiraglia della società Holland America Line che ha navigato dal 1959 fino al 2000, anno del suo pensionamento. Sulla Rotterdam, ora ormeggiata, è possibile pernottare, partecipare a una visita guidata o gustare una bibita ammirando la vista sul fiume Maas e sullo skyline della città. Il tour della nave, che dura un'ora e mezza, consente di visitare quasi tutti i luoghi del ciclope galleggiante. Oltre a percorrere la prua, il ponte, la sala nautica e la sala radio il tour conduce alla sala macchine, attraverso la vecchia piscina coperta. Da qui una stretta scala ti porta fino al cuore della ss Rotterdam, il locale delle caldaie.



LA TORRE L'EUROMAST

E' il simbolo di Rotterdam: si tratta della torre Euromast che dall'alto dei suoi 185 metri permette di avere una vista spettacolare che, nelle giornate limpide, può spaziare fino a 80 chilometri di distanza, dove sorge la città belga di Anversa. Il biglietto di ingresso consente di accedere sia alla piattaforma panoramica, a 100 metri di altezza, sia all'Euroscoop che sale fino a 185 metri di altezza. Il ristorante, 100 metri di altezza, serve sia bevande sia il pranzo e la cena e per chi voglia c'è la possibilità di pernottare nell'Euromast in alcune suite che garantiscono tramonti e albe meravigliosi.



I MULINI KINDERDIJK

L'Olanda è famosa per i suoi mulini a vento e Rotterdam non fa eccezione. Un gruppo di mulini ben conservati si trova nella piccola città di Kinderdijk, a circa 15 km dal centro. I 19 mulini sono pienamente funzionanti e servono a drenare l'acqua in eccesso dai polder Alblasserwaard. Si tratta di un patrimonio mondiale dell'UNESCO, e una delle attrazioni turistiche più popolari nella regione.