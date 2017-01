Monaco, un brindisi tra presente e futuro

Seduti in una delle sue celebri birrerie, sbirciano da una finestra lo sfondo delle Alpi bavaresi innevate, provate a riflettere sulle diverse anime di Monaco. Una città che sembra quasi godere delle proprie contraddizioni. Si perchè questa grande e accogliente città, la seconda destinazione più visitata della Germania dopo Berlino, si presenta al mondo con due facce molto diverse.

La prima è quella di una metropoli moderna, innamorata e impregnata di tecnologia e innovazione, indissolubilmente legata ai suoi figli più celebri che fanno della sfida e del cambiamento un po' la propria bandiera. Qualche esempio? Facile: basta pensare alla Bmw il cui museo e lo spazio dedicato alla ricerca e sviluppo sono ormai attrattive turistiche tanto quando i capolavori delle sue pinacoteche, oppure il FC Bayern Monaco che con il suo stadio attira frotte di devoti alla divinità del goal. Ma nello stesso tempo c'è la seconda faccia: quella di una città profondamente tradizionale, conosciuta nel mondo per essere la patria della birra tedesca - quindi per molti della birra nel mondo - calamita di gaudenti per i giorni sfrenati dell'Oktoberfest, una città con case che paiono di pan di zucchero che miscela teutonico rigore e accoglienza bavarese.

Due volti e due anime, le innovazioni e i brindisi, tra cui però gli abitanti di Monaco sembrano muoversi e dividersi con assoluta disinvoltura. E questo rende questa città una meta da scoprire - e riscoprire per goderne le tante piacevolezze e commistioni. E se servisse un esempio - ma potrebbero essere altri - si può citare il nuovo quartier generale di Siemens costruito nel cure della città: un ultramoderno esempio di commistione tra innovazione e tradizione, che si fa vanto degli standard di efficienza energetica ma che non dimentica di offrire, non solo ai dipendenti, un campus esterno con spazi verdi aperti al pubblico, caffè, ristoranti e uno speciale percorso pedonale che collega il centro cittadino al distretto museale.

Non male per una città che avrebbe potuto scontare il suo ruolo nella rovinosa ascesa nazista e che invece preferisce glissare, coccolando chi arriva con palazzi neoclassici e aree verdi,

gallerie d'arte moderna e locali notturni compiaciutamente modaioli, chiese medievali e palazzi dinastici, caffè lungo il fiume e teatri storici.

Tutto questo senza dimenticare il terzetto vincente delle Pinacoteche: una per epoca e tutte per chi ama l'arte. LA prima è la Alte Pinakothek (Old Gallery), costruita nel 19° secolo e sede di una delle più antiche e più importanti collezioni al mondo di dipinti di maestri europei tra cui Dürer, Raffaello, Rembrandt e Rubens. La Neue Pinakothek invece, che si trova praticamente di fronte in un edificio moderno, è stato ideato da Ludwig I, come una vetrina per l'arte contemporanea. Il museo ospita la pittura europea e la scultura in un periodo che va dalla seconda metà del 18° secolo all'inizio del 20° con evidente prevalenza di dipinti di artisti di lingua tedesca. Il terzo asso del mazzo è invece la Pinakothek der Moderne considerata tra le più grandi collezioni al mondo di arte recente a cui, da pochissimo si è affiancato il nuovo Museo Brandhorst, risultato di una ammirevole cooperazione tra il governo regionale bavarese e il collezionista Udo Brandhorst per portare tra le sue mura 700 opere d`arte contemporanea. Il museo fa parlare di sé per le sue qualità extra-artistiche. E' il primo museo ecologico al mondo: energia geotermica, legno chiaro, pavimenti che assorbono il sonoro, spazi inondati di luce naturale e tecnologia avanzata dove però poi si viene per ammirare opere di Gerhard Richter, Andy Warhol e molti altri con alcuni pezzi unici. Se poi foste stanchi di tante modernità non dovrete fare altro che rifugiarvi nella «Residenza», il palazzo che per secoli è stato la sede dei duchi, principi elettori e re della Baviera.

Si tratta di uno dei palazzi più spettacolari d'Europa, disposto intorno a sette grandi corti e diviso in tre sezioni principali. Tanta opulenza, solo le stanze aperte al pubblico per la visita sono circa centotrenta, ha obbligato a lunghissimi interventi e lavori decennali che hanno fatto si che ora si trovino mescolati stili diversi dal rinascimentale al neoclassico, passando per il barocco e rococò. Ma anche tanta eleganza del passato può stremare: e allora la scelta obbligata è quella di rilassarsi passeggiando per le vie del centro sempre piene di gente. Una birra è d'obbligo come una sosta al carillon nella piazza principale. poi si potrà ripartire ognuno cercando un proprio itinerario tra le due anime di Monaco, quella di ieri e quell'oggi. Che qui, in salsa bavarese, già un po' profuma di domani.

__________________



DA VEDERE

IL MERCATO VIKTUALIENMARKT

Il più grande mercato della frutta e verdura della città vanta una lunga tradizione: risale infatti al 1807. Quello che lo rende affascinante è l’accostamento di prodotti tipici locali e specialità esotiche. A mezzogiorno si può fare uno spuntino presso una delle bancarelle e, d’estate, si può bere una birra nel Biergarten ai piedi dell'albero della cuccagna dagli inconfondibili colori bavaresi. Se un tempo il Viktualienmarkt era un semplice mercato di contadini, è ormai da tempo molto apprezzato anche dai palati piú fini. Su una superficie totale di 22.000 m² si trovano 140 bancarelle che offrono fiori e piante, frutta, verdura, frutti esotici, selvaggina e pollame, uova, burro, miele, pesce, carne e salumi.

Inoltre il Viktualienmarkt è anche teatro di manifestazioni tradizionali come le danze di carnevale delle Marktfrauen, le venditrici del mercato.

IL VILLAGGIO OLIMPICO OLYMPIAPARK

Posto a nord di Monaco, dove occupa un’area di 3 km², il parco é stato il luogo dove nel 1972 sono state disputate le XX Olimpiadi estive. La tensostruttura che sovrasta lo stadio olimpico, sagomata come un’enorme tenda, e la torre, alta 290 metri, sono diventati nel tempo i simboli architettonici della Monaco moderna.

IL MONUMENTO NEUES RATHAUS

L'imponente edificio neogotico del Neues Rathaus, ovvero il municipio, è l'espressione del rinnovato orgoglio che i cittadini di Monaco nutrivano per la loro città verso la fine del ‘800. Di grande richiamo e famoso in tutto il mondo è il carillon, nella sporgenza della torre. Lo si può vedere in funzione tre volte al giorno: alle 11, alle 12 e alle 17 (da novembre a febbraio solo alle 11 e alle 12). Dalla cima della torre, alta 85 metri, si gode una bella vista di Monaco. Fu costruito in tre fasi fra il 1867 e il 1908 secondo il progetto dell’architetto Graz Hauberrisser e conta sei cortili interni. Dalla cima della torre veglia sulla città un piccolo monaco, il Münchner Kindl, che ricorda le origini di Monaco.

LA BIRRERIA HOFBRÄUHAUS

Il suo nome è famoso in tutto il mondo: si tratta della Hofbräuhaus, la birreria più celebre nelle cui sale possono trovare ristoro almeno 5000 clienti. Sin dal 1589 si trova alla Platzl in pieno centro e dal 1852 viene gestita dalla Regione Baviera. Per questo la sua fabbrica di birra oggi si chiama Birreria statale di Monaco. Nel 1897 la fabbrica fu trasferita altrove per poter accogliere tutti i visitatori, già allora numerosissimi, ma la casa madre, ristrutturata in stile neorinascimentale tedesco, si trova ancora nel cuore della città.