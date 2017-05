Parigi val bene un weekend. Ecco i nostri consigli

Parigi non delude mai. E ognuno troverà un motivo per innamorarsene di nuovo. Potranno essere i suoi palazzi o i viali, i suoi ristoranti stellati o i bistrot d'atmosfera, i negozi delle griffe o le boutique dei giovani creativi ma anche una stradina acciottolata o un boulevard, i nuovi spazi o i grandi musei. Senza dimenticare che l'arte qui è di casa e ogni anno i più interessanti eventi si svolgono nei suoi musei.

Ecco allora una serie di proposte per programmare il vostro prossimo weekend parigino. Tra gli impressionisti e Rubens il 2017 si preannucia come un anno pieno di appuntamenti imperdibili.

IMPRESSIONISTI IN PRIMO PIANO

La Francia è la patria degli Impressionisti e non può mancare una mostra dedicata a uno dei maestri di uno dei più importanti movimenti artistici dell’Ottocento. Prosegue fino al 2 luglio al Musée Marmottan Monet la mostra dedicata a Camille Pissarro, che Cézanne considerava come «il primo degli impressionisti». Si tratta della prima esposizione monografica organizzata a Parigi da oltre trenta anni e raccoglie 75 delle sue opere provenienti da grandi musei di tutto il mondo e da prestigiose collezioni private, che seguono le tracce dell’artista dalla sua giovinezza, trascorsa nelle Antille Olandesi, fino alle grandi serie urbane di Parigi, Rouen e Le Havre della sua vecchiaia. Fondatore del gruppo degli impressionisti, amico fedele di Monet, maestro di Cézanne e Gauguin, ispiratore di Seurat, Pissarro è un artista di grande valore, oltre che essere un intellettuale poliglotta, attento ascoltatore delle giovani generazioni. (www.marmottan.fr)

GIARDINI E PAESAGGI

Reali o mistici, i paesaggi sono da sempre i protagonisti delle tele dei grandi artisti, francesi e non solo. Due grandi mostre per riempirsi gli occhi di colori e inebriarsi immaginando il profumo di fiori e piante.

Fino al 25 giugno prosegue al Musée d’Orsay l’esposizione «Il Paesaggio mistico. Da Monet a Kandinsky». Ricercare un ordine al di là delle apparenze fisiche, superare la materialità per avvicinarsi ai misteri dell’esistenza, sperimentare l’oblio di se stessi nella perfetta unità del cosmo. La mostra esplora il paesaggio, attraverso le opere di Gauguin, Monet, Maurice Denis, Ferdinand Hodler, Klimt, Munch, Van Gogh, tra i più noti, ma presente anche nelle pitture del Nord America come per Giorgia O'Keeffe o Emily Carr.

Una curiosità è che i pittori simbolisti della scuola francese sono stati influenzati dalle opere di Mallarmé e Baudelaire e nei loro quadri cercano di esprimere la spiritualità di ciò che esiste in realtà ma non è visibile all’occhio umano. www.musee-orsay.fr

La mostra «Jardins» prosegue invece fino al 24 luglio al Grand Palais, con opere di Fragonard, Monet, Cézanne, Klimt, Picasso e Matisse. Alcuni dei più grandi artisti hanno celebrato il giardino e trasformandolo, grazie al loro talento in un mondo d’immaginazione. Al Grand Palais sono esposti capolavori dal Rinascimento ai giorni nostri, sei secoli di creatività intorno al giardino: pitture, sculture, fotografie, installazioni e ambientazioni sonore e olfattive per entrare in un viaggio poetico e di grande charme. Il Grand Palais di Parigi è un meraviglioso palazzo con la struttura in acciaio e vetro costruita contemporaneamente al Pont Alexandre III per l’Esposizione universale del 1900. È sede di esposizioni di arte contemporanea e uno dei musei più importanti di Parigi. www.grandpalais.fr

I RITRATTI DI CÉZANNE

Infine dal prossimo 13 giugno al 23 settembre al Musée d’Orsay si terrà la mostra «Ritratti di Cézanne»: una serie di grandi ritratti dell’artista, molto particolari, che ne ricostruiscono l’evoluzione stilistica e personale. Paul Cézanne dipinse quasi duecento ritratti durante la sua carriera, tra cui ventisei autoritratti e ventinove dipinti raffiguranti la moglie, Hortense Fiquet. La mostra esplora proprio le peculiarità estetiche e tematiche di Cézanne analizzando scome sia riuscito a realizzare più versioni dello stesso soggetto. Un dettaglio: i capolavori del pittore di Aix-en-Provence sono tra i più quotati all’asta. Una delle cinque versioni dei suoi «Giocatori di carte» (dipinti nel 1893) risulta essere attualmente l’opera d’arte più pagata al mondo: è stata acquisita nel 2012 dalla famiglia reale del Qatar per circa 250 milioni di dollari. www.musee-orsay.fr