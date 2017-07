Alicante, sulle spiagge della città del sole perenne

Alicante non è una città monumentale, ma ha comunque una sua straordinaria capacità di attirare turisti. Senza dimenticare i molti stranieri che scelgono di venire a vivere qui? Il segreto? Semplice: più di 300 giorni di sole all'anno, una panorama gastronomico generoso - riso, frutti di mare, pesce e ottime verdure -, la spiaggia praticamente in centro, la propensione della sua gente a fare feste e le ridotte dimensioni della città dove non è un problema spostarsi a piedi. Non a caso tutte queste cose messe insieme fanno si che Alicante sia considerata una delle città spagnole con la migliore qualità della vita.

La nostra visita alla scoperta di Alicante parte per forza dal Barrio de Santa Cruz, il quartiere più tradizionale e piacevole da esplorare. Si iinizia a camminare ai piedi del monte Benacantil da dove poi andremo a salire per vedere Castello di Santa Barbara.

Ma per ora perdiamoci piacevolemnte nel groviglio di strade strette, tra case basse e pareti bianche, facendo correre lo sguardo tra le macchie dei fiori colorati che adornano i balconi stretti. In questa zona si trova di tutto: gente del posto innamorata delle proprie tradizioni e botteghe di artigiani e tanti stranieri che si sono innamorati di questa faccia così mediterranea della Spagna da non voler più andar via. Ma noi proseguiamo arrivando alla Rambla Méndez Núñez, la zona più antica di Alicante, con la sua infilata di locali e bar sempre affollati. Il bello è che il pubblico varia dai 18 ai 70 anni senza apparente contrasto. Questa zona è splendida da visitare nel mese di maggio quando si svolge una tradizionale festa per la quale le pareti delle case sono ovunque ricoperte di fiori.

Noi proseguiamo: dopo una sosta per la visita della Cattedrale di San Nicola, la chiesa più importante di Alicante, con l'esterno rinascimentale e il chiostro in stile gotico saliamo ora sulla collina per vedere la città dall'alto. In cima si trova il Castello di Santa Barbara che domina il centro della città e la baia. La fortezza fu costruita dai Mori nel IX secolo e rivestiva una vitale importanza strategica che avrebbe mantenuto fino alla metà del XIII secolo, quando cadde nelle mani cristiane. Poi nei secoli ha avuto tanti usi diversi e molti rimaneggiamenti ma per noi è solo il posto giusto per andare a godere un tramonto. E se siete pigri non temete: si sale a piedi ma anche in macchina e in ascensore.

Quindi, dopo un doveroso omaggio dall'alto scendiamo verso il mare per una passeggiata sul viale che costeggia il porto. Si tratta di un viale pedonale reso particolare dalla pavimentazione che si ispira alla forma delle onde con un mosaico di oltre 6 milioni di piccole tessere rosse, blu e bianche. E' bello passeggiare sotto l'ombra delle palme tra artisti di strada guardando la spiaggia di Postiguet che inizia proprio qui o ammirando dall'altra parte gli yacht ormeggiati. Quella intorno al porto è una zona vivace piena di locali e ristoranti. E c'è persino un casinò. Ma noi siamo venuti qui per il mare: e che mare sia. Le spiagge qui sono comodissime e le più vicine sono tre: Postiguet è la spiaggia per eccellenza. Si trova a cinque minuti a piedi dal centro ed è amata dagli studenti Erasmus e dai turisti che soggiornano negli alberghi del centro. San Juan è un po' più lontana ( si raggiunge in tram) e offre 6 km di sabbia, bel mare e ogni tipo di possibile attrazioni. In mezzo si trova Albufera, una piccola insenatura di circa 500 metri, abbastanza tranquilla che si chiude vicino al Cabo de la Huerta. Qui si ritrovano i nudisti e gli alternativi. A riprova che Alicante forse non sarà monumentale. Ma sa divertirsi. E fare divertire.

DA VEDERE

LA CITTA' DI DIANA - DENIA

I romani dedicarono la città alla dea Diana, rendendo il suo porto uno dei più attivi della costa spagnola. Da allora fino ad oggi Denia è sempre stata meta di visite. Il castello mussulmano conserva esempi delle sue origini presso il Museo Archeologico. Tra i monumenti della città spiccano la Chiesa dell’Assunzione, del XVIII secolo, che custodisce pale d’altare rinascimentali e barocche, e il Palazzo Comunale che conserva sulla facciata due lapidi provenienti dall’antico tempio di Diana. Al viale del Marqués de Campo, scenario delle feste di Mori e Cristiani, si accompagna il quartiere dei pescatori, la zona più popolare e divertente. Intorno a Denia si estendono oltre venti chilometri di costa, di sabbia fina al nord e rocciosa e scoscesa al sud. Il centro è reso caratteristico per la presenza di numerosissime abitazioni, ad un solo piano, dipinte di bianco con tegole rosse e la tipica tettoia del posto, il riu-rau. Dalla strada che va verso Jávea, e che attraversa le zone di Las Rotas e il capo di Sant’Antonio, si può accedere al parco naturale del Montgó. Sul capo si trova un faro piazzato in cima ad una scogliere alta 163 metri.

ALTRE SPIAGGE - JAVEA

Situata tra capo San Antonio e capo Nao, Jávea è una delle mete turistiche più importanti della Costa Blanca nella provincia di Alicante. Il suo centro storico, situato a due chilometri dalla costa, nasconde begli esempi di architettura locale, oltre a importanti monumenti come la chiesa di San Bartolomé, centro nevralgico della città. Una delle principali attrattive di questa località è il lungo litorale. Venti chilometri di spiagge e insenature nascoste in cui è possibile nuotare e praticare diversi sport acquatici.

IL GUARDINO DI PALME - IL BOSCO DI ELCHE

Il Palmeto di Elche è il bosco di palme più grande d'Europa. Sebbene abbia avuto origine in epoca preistorica, fu durante la dominazione araba che raggiunse il massimo splendore, perché i musulmani diedero al palmeto la forma di giardino potenziandone al massimo la coltivazione. Il complesso preservato intorno al centro storico, con più di 200.000 palme, è conosciuto come Palmeto Storico ed è stato iscritto nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per il suo valore come testimonianza della trasmissione culturale da Oriente a Occidente e per la sopravvivenza di un eccezionale sistema di irrigazione ereditato dalla cultura di Al-Andalus. Oggi è possibile visitare il Parco attraverso l'Itinerario del Palmeto che sta tra giardini di palme tradizionali e il Parc de palmeres del Filet de Fora.