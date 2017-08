A New York. Fuori da Manhattan per scoprire le isole

Manhattan, si sa, è una isola. Ma spesso ce ne dimentichiamo pensando che quello che è l'ombelico del mondo occidentale non possa essere solo una striscia di terra iperaffollata larga appena tre chilometri e mezzo. Eppure è così, ma non solo. Si, perchè se Manhattan è un'isola è anche circondata da molte altri fazzoletti di terra meno noti. Ma non meno interessanti e da scoprire anche perchè sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto cittadini. Le isole newyorkesi sono una destinazione perfetta per vivere una una giornata di completo relax o partecipare agli eventi in programma per tutta la stagione.

La scelta è ampia, dalle più famose, Ellis Island e Liberty Island, per conoscere le origini della storia americana, fino alle meno note, come City Island, nel Bronx, un vero e proprio villaggio di pescatori dove gustare il migliore pesce di tutta la città. O ancora Governors Island, con le sue colline The Hills, da cui ammirare in lontananza la Statua della Libertà e lo skyline, Roosevelt Island, raggiungibile con la scenografica funivia che corre sotto il Queensboro Bridge e Randall’s Island che si anima con eventi musicali e sportivi per tutta l’estate.

CITY ISLAND

City Island, piccola isola nel distretto del Bronx, si può raggiungere in auto, con la linea 6 della metropolitana che la collega a Manhattan, con il bus B29 o in bici. E’ possibile inoltre partecipare al tour in autobus Private Historic Tour of the Bronx from Manhattan che comprende diverse tappe nel Bronx, inclusa City Island.

City Island offre uno scenario newyorkese inedito: l’isola ospita un villaggio di pescatori ed è famosa per il suo yacht club e i suoi ristoranti, dove mangiare il miglior pesce di New York City. Da provare, ad esempio, City Island Lobster House, il regno dell’aragosta che è protagonista di ogni piatto, e Artie’s Steak and Seafood, un vero must di City Island, che oltre al pesce fresco propone ottime bistecche e hamburger. City Island pullula di negozi di antiquariato dove scovare veri tesori vintage, come Early Ruth Antiques, Focal Point Gallery e Kaleidoscope Gallery. Per chi vuole conoscere la storia dell’isola e il suo forte legame con il mare, è consigliata una visita al City Island Nautical Museum, aperto dalla comunità locale in un edificio storico che un tempo ospitava la scuola elementare, dove scoprire la storia dell’isola e il suo legame con il mare. Il New York Sailing Center, invece, organizza lezioni di barca a vela ed escursioni in barca al tramonto.

ELLIS ISLAND & LIBERTY ISLAND

Ellis Island e Liberty Island sono due piccole isole situate nella Upper New York Bay, vicino Manhattan. La visita alle isole, alla Statua della Libertà e all’Ellis Island National Immigration Museum viene effettuata da Statue Cruises, con traghetti in partenza ogni 20-25 minuti da Battery Park, a Lower Manhattan.

Cosa sarebbe un viaggio a New York senza una visita alla Statua della Libertà e a Ellis Island? Due isole e due attrazioni in cui si respira la storia e la cultura di tutta New York City. Dopo la visita al monumento più iconico di NYC, la Statua della Libertà, simbolo di speranza per milioni di immigrati giunti a NYC nel 19° secolo e di cui è possibile visitare anche la corona, si giunge all’Ellis Island National Museum of Immigration, recentemente rinnovato.

GOVERNORS ISLAND

Governors Island si può raggiungere a bordo del battello NY Waterway o del NYC Ferry, con nuove fermate lungo la tratta East River. I traghetti partono da Battery Maritime Building di Lower Manhattan e, nel weekend, anche dal Brooklyn Bridge Park. Il costo del biglietto è di 2,75 dollari, come quello della metropolitana (i bambini al di sotto dei 12 anni non pagano). Una volta qui poi ci aspettano spazi aperti, prati immensi e The Hills, quattro collinette artificiali inaugurate l’anno scorso, da cui poter ammirare lo skyline di Manhattan e la Statua della Libertà. Sull’isola non circolano automobili, un buon motivo per girare in bicicletta in tranquillità con ben 11 km di pista ciclabile a disposizione. Le bici possono essere noleggiate in diversi chioschi, ma dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Blazing Saddle Bike Rentals le affitta gratuitamente per un’ora.

ROOSEVELT ISLAND

Roosevelt Island si trova tra Manhattan e il Queens. Il mezzo più divertente per raggiungerla è la funivia Roosevelt Island Tramway, che percorre lo storico Queensboro Bridge. Sono 3 minuti di viaggio da Manhattan, in cui ammirare lo skyline in tutto il suo splendore. Si può raggiungere anche in metropolitana, oppure dal Queens in auto, bus, a piedi o in bici lungo il Roosevelt Island Bridge.

Nella punta più meridionale dell’isola si trova Four Freedoms Park, un parco realizzato in marmo, in memoria del Presidente Franklin D. Roosevelt che è molto getttonato dalla gente del posto per picnic nelle belle giornate. Roosevelt Island conserva poi le rovine di un ospedale abbandonato, lo Smallpox Hospital, nominato New York City Landmark nel 1976 per il magnifico stile Gothic Revival della struttura: le uniche rovine in città ad aver ricevuto questo titolo. Il sito si può vedere dalla strada e da East River; si prevede di riaprire a breve l’ospedale dopo un programma di rinnovamento.

IL FOLIAGE- I COLORI NEI QUARTIERI

L'estate sembra non aver nessuna intenzione di passare la mano. Ma anche se il caldo regge e il sole splende sappiamo tutti che l'autunno arriverà tra non troppo. E autunno, in molti luoghi, significa foliage, ovvero lo spettacolo de naturalissimo e sempre affascinate dato dalla tavolozza delle foglie sugli alberi che cambiano di colore. Quando si pensa a questo fenomeno si finisce per sognare un viaggio tra le sterminate foreste, per esempio, del Canada ma anche New York potrà sorprenderci con la sua sinfonia di colori.

Il foliage di Central Park, ad esempio, è un classico intramontabile dell’autunno di New York City: ogni angolo del parco si accende in un tripudio di colori, offrendo scenari indimenticabili per una passeggiata all’aperto. Tantissime le attività disponibili come i tour guidati o autoguidati organizzati da Central Park Conservancy per tutta la stagione (centralparknyc.org). Sotto le foglie dorate, i visitatori possono salire a bordo di una gondola, noleggiare una barca a remi o cenare in riva al lago al Central Park Boathouse (thecentralparkboathouse.com). In scala ridotta, Sail the Park propone dei modellini di barca a vela che gareggiano nel suggestivo Conservatory Water di Central Park, una tradizione che dura da più di 140 anni (sailthepark.com).

Nel West Side di Manhattan, Friends of the High Line (thehighline.org) propone una serie di tour ispirati all’autunno lungo gli oltre 2 km della High Line, tra cui il Wildlife tour il 1° ottobre e Garden Tour il 13 ottobre.

A Midtown, i turisti potranno partecipare ai tour gratuiti di Bryant Park, scoprendo le specie di uccelli che vivono in questa oasi urbana (bryantpark.org).

La parata del Columbus Day, il 10 ottobre, è un grande evento che richiama tantissimi visitatori che potranno ammirare un corteo di oltre 35.000 persone, oltre 100 band, colori e performance musicali. La sfilata segue il percorso lungo la Fifth Avenue dalla 44th Street alla 72nd Street.

Il New York Botanical Garden (nybg.org) presenterà Aki Matsuri, a Japanese Fall Celebration il 15 e 16 ottobre, che comprende la collezione storica del giardino botanico di foglie di acero provenienti da tutto il mondo e nuove varietà giapponesi, oltre a camminate nella natura, dimostrazioni di cucina e altre attività che si prolungheranno per tutto il resto della stagione autunnale. La gemma nascosta Wave Hill propone ai suoi visitatori una serie di camminate immersi nelle foglie colorate tra ottobre e novembre.