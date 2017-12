Salisburghese neve e bellezza

Quest’anno la neve è caduta abbondante e in anticipo e già nel corso dell’ultima settimana di novembre le

vette e le vallate a sud di Salisburgo erano completamente imbiancate. Il manto candido e scintillante, che nelle giornate di sole pareva cosparso di polvere di diamanti tanto era brillante, dona un indubbio fascino natalizio al paesaggio, trasformando in realtà la cartolina immaginaria che ognuno ha in mente quando pensa agli scenari alpini durante la stagione invernale. Il salisburghese è una regione estesa e nelle numerose valli impreziosite dalle tipiche case tirolesi, si nascondono mete dall’indiscutibile impatto scenografico, come l’incantevole Zell am See, un paese di circa 10mila abitanti adagiato sulla sponda occidentale del lago e circondato da imponenti montagne, come il Kitzsteinhorn (3.203 metri), lo Schmittenhöhe (2.000) ed il Maiskogel (1.730), capaci di offrire piste ampie, regolari come tappeti e ottimamente servite da rapidi e moderni impianti di risalita.

LE ALPI E IL PARADISO DEL CORANO

Lo scenario rilassante in cui sono incastonati i suoi palazzi, le sue case dai muri candidi e dalle balconate in legno, fa di Zell am See (e del paese confinante di Kaprun) una meta molto frequentata anche nel periodo estivo, oltre ad essere particolarmente apprezzata dai turisti dei Paesi islamici, in quanto la presenza del lago, dei boschi rigogliosi attorno allo specchio d’acqua e delle vette perennemente innevate che si ammirano dalla riva ricorderebbero il paradiso così come viene descritto nel Corano. Passando dai rimandi al sacro ai divertimenti molto più mondani, chi volesse coniugare l’atmosfera rilassante del lago con l’adrenalina del tavolo da gioco non dovrà fare altro che varcare la soglia del casinò, affacciato sulle acque cristalline dello Zeller see. Ma più che per giocare alla roulette, Zell am See e Kaprun meritano di essere visitati per il loro comprensorio sciistico solitamente in funzione fino alle vacanze di Pasqua, che si snoda per 138 chilometri di discese servite da 14 cabinovie, 16 seggiovie e 19 skilift, a cui aggiungere altri 205 chilometri dedicati allo sci di fondo. Modernissimi ed efficienti self service costruiti a pochi passi dalle piste permettono agli sportivi di rilassarsi in pausa pranzo, per gustare le prelibatezze della regione, come la zuppa con le tagliatelle di frittata, i Kaspressknödel, i wurstel avvolti nella pancetta e ripieni al formaggio, l’onnipresente Wiener Schnitzel accompagnata da un’abbondantissima razione di patatine fritte, il classico strudel di mele, la sua variante più cremosa con il ripieno di ricotta oppure il sontuoso Kaiserschmarrn, spolverato con lo zucchero a velo e accompagnato da una soffice purea di frutta.

A tal proposito, va segnalato l’indirizzo del Gipfel Restaurant, costruito su una parete del Kitzsteinhorn a 3.029 metri e in grado di sfamare gli sciatori più esigenti. Il ristorante è incastonato in un edificio che ospita anche il Cinema 3000, una piccola sala cinematografica in cui vengono proiettate viste mozzafiato del paesaggio alpino. Chi volesse invece passare dalla finzione alla realtà, potrà farsi una passeggiata lungo la galleria didattica scavata per 363 metri nella roccia ed affacciarsi sulla strabiliante terrazza panoramica Top of Salzburg, che nelle giornate di sole offre una vista ineguagliabile sulle montagne circostanti. Passando in rassegna una montagna vicina, sulla vetta dello Schmittenhöhe resiste ancora la piccola cappella in legno costruita fra il 1904 ed il 1905 in memoria dell’imperatrice Sissi, in quanto la sovrana avrebbe apprezzato visitare questa vetta durante la bella stagione. Da segnalare che anche in cima a

questo paradiso per gli sciatori,

c’è un ristorante self service che serve succulenti piatti della tradizione austriaca. Questa attenzione verso il cibo non deve stupire, in quanto nell’intero territorio salisburghese esistono otto vie culinarie e oltre 200 indirizzi gastronomici. Le diverse vie del gusto esistenti offrono proposte per tutti i gusti dato che si rivolgono ai palati raffinati, agli amanti della carne, ai bevitori di birra e grappa, agli amanti del pesce, ai golosi di dolci, ai patiti dei formaggi, agli innamorati dei rifugi e agli amanti delle erbe. Durante il soggiorno, vale la pena fare una deviazione fino alla casa pittoresca di Fritz Sendlhofer, riconoscibile dalla sua barba bianca impeccabile, e gustare il suo speck affumicato, la sua birra artigianale o un piatto dei suoi sostanziosi Kasnocken.

SLITTE E CAVALLI LUNGO LA VALLE

Ad una ventina di minuti in auto da Zell am See si entra nella valle più intima di Grossarl, che si incunea fino ai piedi del Parco nazionale degli Alti Tauri, un parco istituito per tutelare più di 260 vette oltre i tremila metri, 340 ghiacciai e numerose cascate. Proseguendo lungo la strada che attraversa il paese grazioso di Grossarl (3.700 abitanti), si arriva al piccolo villaggio di Hüttschlag (920 abitanti), da dove partono rilassanti e romantiche gite sulla neve con slitte trainate da coppie di cavalli norici, una razza di cavalli impiegata in passato per aiutare gli abitanti di queste vallate a svolgere i lavori più gravosi nei boschi. Chi desidera maggiore azione potrà fissare gli sci agli scarponi e sbizzarrirsi lungo gli 80 chilometri di discese e i 30 chilometri di piste per lo sci di fondo che rendono anche la valle di Grossarl un’ottima meta per gli amanti degli sport invernali. Chi avesse invece voglia di camminare, oppure di sfidare la propria resistenza indossando un paio di ciaspole, potrà cimentarsi nella camminata lungo il sentiero che si inerpica fino alla confortevole malga Loosbühelalm. Una volta arrivati a destinazione, va provata la zuppa di gulasch per riscaldarsi e un bel piatto di Kaiserschmarrn per addolcirsi il palato, prima di ridiscendere a valle, a tutta velocità, grazie ad uno slittino messo a disposizione dagli stessi proprietari della malga. Un ultimo consiglio su come muoversi nella zona di Zell am See e nella valle di Grossarl: il modo migliore per raggiungere queste località resta l’automobile, dato che il treno notturno NightJet che parte la sera dalla stazione di Milano centrale arriva a destinazione dopo circa nove ore nella stazione austriaca di Schwarzach, mentre al ritorno il viaggio dura un’ora in più, con partenza alle 22:54 e rientro a Milano verso le 9.

IL BENESSERE TRA SPA E PISCINE

Quando si tratta di coccolare il visitatore, gli austriaci ci sanno fare. E lo dimostrano con centri benessere come la Tauern Spa di Zell am see-Kaprun, che si estende su una superficie di 20 mila metri quadrati ed è in grado di offrire 11 piscine, fra cui quella panoramica e riscaldata sul tetto della spa, 10 saune e bagni turchi oltre alla possibilità di sottoporsi ad un massaggio rigenerante o ad altri trattamenti nell’area wellness. Grazie a due grosse piscine riscaldate, al Tauern Spa è possibile fare il bagno all’esterno anche in inverno e ammirare, attraverso il vapore che sale dall’acqua, il paesaggio innevato.



TRADIZIONI I DIAVOLI CELTICI

Hanno volti malvagi, resi ancora più spaventosi da corna enormi, e il corpo ricoperto di pelliccia a cui sono attaccati dei campanacci frastornanti. Questi esseri diabolici sono i krampus, maschere tradizionali in uso in buona parte dell’arco alpino di lingua germanica, che affondano le loro origini in tempi antichissimi. Qualcuno dice che siano personaggi della mitologia celtica. Ad Hüttschlag c’è il laboratorio di un artigiano che scolpisce queste maschere di legno. Per visitarlo bisogna raggiungere il ristorante Gasthof Talwirt.