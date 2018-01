A Siviglia storia e flamenco

Non c’è dubbio, il 2018 sarà l’anno di Siviglia. La celebre guida Lonely Planet l’ha scelta come la migliore città al mondo da visitare nel 2018, in particolar modo considerando la trasformazione della città negli ultimi dieci anni (per la valorizzazione del suo patrimonio artistico, pedonalizzazione del centro storico che l'ha resa una città a misura di pedone, che si viaggia in tram e biciclette), la celebrazione della 31ª edizione degli EFA – European Film Awards (la città è stata set cinematografico del fenomeno «Il Trono di Spade», la serie tv più vista di sempre) e il ricco programma di attività per il 400º anniversario della nascita del pittore Murillo.

UN CATALOGO DI FASCINO

Ecco perché, se si vuole pensare ad una meta perfetta per un weekend nella prossima primavera, la destinazione giusta potrebbe proprio essere questa. Magari facendo della mostra del pittore barocco lo snodo della visita della città. Prima però due parole sulla capitale dell'Andalusia sono doverose anche perché i motivi di fascinazione sono tanti: questa è la patria del flamenco, qui si celebra la famosa «Feria di Aprile» - se volete capire cosa significhi fare festa per davvero è qui che dovete venire - e tra questi palazzi è ambientata la vicenda mitica di Don Giovanni, il seduttore per eccellenza.

Vi sembra molto? Lo è ma non è tutto. Perché Siviglia vi lascerà a bocca aperta anche solo con una passeggiata per le sue strade e le sue piazze che rappresentano un ideale catalogo di palazzi barocchi e bellezze stratificate nei secoli. Che la rendono unica.

C'è una cattedrale progettata da quello che non suona irriguardoso definire «un visionario», una piazza, nominata de España, creata per l'esposizione mondiale nel 1929 che è uno stravagante tripudio di fontane e piastrelle colorate e, su tutto, il Real Alcázar, il palazzo patrimonio dell'Unesco, che pietra dopo pietra porta i segni del passaggio di tutti: dai romani ai Mori sino ai re cattolici.

E camminando oggi per i suoi giardini pare impossibile che qui ci fosse un harem con ottocento favorite e che il famigerato re al-Mu'tadid degli Abbadidi, decorasse le terrazze con i fiori piantati nei teschi dei suoi nemici decapitati.

LA MERAVIGLIA DELL'ALCAZAR

Ecco, per provare a capire questa città occorre partire da qui, da questo palazzo che con le sue mille stratificazioni rappresenta il susseguirsi dei secoli in questa città che, lo abbiamo detto, ha ospitato tante scene del «Trono di spade».

Ma forse neppure gli sceneggiatori di Hollywood avrebbero osato immaginare una trama simile a quella che hanno vissuto -ed è storia, non finzione - i sivigliani che forse anche per questo sono calorosi e romantici, esuberanti e passionali. E che nei giorni della Settimana Santa, quando le strade sono invase dal passo ritmato degli incappucciati e dal profumo della cera delle candele, svelano fino in fondo la propria anima.

Ma anche qui non fraintendete: Siviglia è una città con una propria spiritualità forte, molto spagnola. Non è però una città bigotta anche se le chiese paiono onnipresenti e dai profili imponenti. Perché poi bastano pochi passi ad ovest della cattedrale, lungo il fiume, per arrivare all'Arenal, il quartiere dove si trova la Plaza de toros de la Real Maestranza, il tempio laico della tauromachia - e da queste parti fin dal 1700 gli uomini vestiti di luce che affrontano il toro sotto i raggi del sole che tramonta godono di un grande rispetto - o per sbarcare in calle Sierpes dove il rito è quello dello shopping e della contemporanea devozione al commercio.

IL QUARTIERE GITANO

Volete scoprire di più? Allora non vi resta che attraversare il Guadalquivir sul Ponte Triana e curiosare tra le antiche vie, i cortili, le chiese, i locali e i negozi di ceramica del quartiere che un tempo era il cuore della comunità gitana di Siviglia, luogo natale di molti musicisti e ballerini di flamenco, audaci matador e artisti dall'estro inesauribile. Ai piedi del ponte troverete subito il mercato di Triana, che con i suoi 150 anni è ancora molto frequentato da chi è alla ricerca dei migliori prodotti locali e delle specialità gastronomiche più prelibate, mentre nelle vicinanze si trova Plaza del Altozano, dove spicca la statua della famosa cantante di flamenco Pastora Pavón.

L'«OMBRELLO» DEI RECORD

Ma siamo a Siviglia, qui il tempo si mescola. E ieri e oggi sono due volti di uno stesso presente. Lo scoprirete arrivando a plaza de la Encarnacion dove è stata costruita la futuristica struttura del Metropol Parasol, l'ombrello. E' la più grande struttura in legno del mondo, un punto ultra panoramico e la prova che questa città guarda lontano. Dall'alto dei suoi settanta metri di altezza si vede sino all'orizzonte ma soprattutto ci si guarda a pari livello con chi sale sulla Torre del Oro o sul punto più alto della Giralda.

La prima era una torre di avvistamento moresca del XIII secolo e segnava il limite delle difese di Siviglia lungo le sponde del fiume Guadalquivir. La seconda era il minareto di una moschea che sorgeva dove oggi c'è la Cattedrale di Siviglia, ideale gemello di quelli che stanno a Rabat e Marrakech.

Oggi, queste tre, sono le vette più alte dello skyline di questa capitale che ama vivere e fare tardi nei locali di tapas, che impazzisce sugli spalti dello stadio La Cartuja e che ha trasformato le stanze della vecchia fabbrica di tabacco in una sede universitaria.

Sembra buffo ma si fa lezione sotto i dipinti delle donne che arrotolano foglie di tabacco. Tra di loro ce n'è una più famosa delle altre: secondo il racconto si chiamava Carmen ed era innamorata di Escamillo. Inutile dirlo: è una storia di amore e morte e il finale è tragico. Ma d'altra parte siamo a Siviglia e ci sta. Anche se, camminando nelle strade tortuose e belle del Barrio de Santa Cruz, tra case bianche e basse e cortili fioriti di petali e piastrelle azzurre pare che qui si possa solo amare e gioire. E cantando sottovoce il «Toreador» della Carmen mettersi a cercare un locale dove dedicarsi al fondamentale rito delle tapas. Per scoprire quanti saporti diversi abbia Siviglia.