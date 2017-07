Vintage, Fiera, Yoga? Ecco i 5 eventi da non perdere

1) Per chi resta in città, la cena solidale organizzata sabato sera a Ravadese da "Noi per Loro": cucina casalinga, lotteria e l'orchestra Luca Bergamini

2) La Fiera di San Giacomo a Sissa comincia venerdì sera con la 26°edizione del "Guinness Party". Escursioni alla scoperta del territorio (Un Po in catamarano) e occasioni mangerecce con i sapori della tradizione.

3) Fornovo in Fiera: la 34° edizione della manifestazione è in programma da sabato a martedì. Anticipazioni ... di corsa già da venerdì alle 18 con "La corsa dei mat"

4) "Azzurra Vintage": le atmosfere, i balli e la moda degli anni '50 e '60 rivivono al Lido Valtermina di Traversetolo. Per chi, in fondo, si sente un po' Marilyn o Elvis.

5) Yoga e camminate a Lagdei e Lagoni: sabato e domenica il piacere di muoversi tra scenari mozzafiato e recuperare il benessere psicofisico