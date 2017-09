I cinque appuntamenti imperdibili

Il primo weekend d'autunno porta in dote sagre, festival e un po' di vintage. Venerdì, nell'inserto Gazzetta Weekend, in edicola con la Gazzetta di Parma, tutti gli appuntamenti del fine settimana dall'Appennino alla Bassa. Come sempre, ecco cinque appuntamenti imperdibili.

1) BORGOTARO

Un nuovo appuntamento con la Fiera del fungo porcino che richiama, nel paese della Valtaro, visitatori e buongustai da tutta la regione. Numerose le proposte per sabato e domenica con showcooking, presentazione di libri, bancarelle del mercato e street food.

2) ZIBELLO

Nel paese della Bassa venerdì, sabato e domenica ritorna «Un Po diverso, un Po di eros», festival della letteratura e dell'arte erotica. Nutrito il calendario degli eventi.

3) SALSOMAGGIORE

Venerdì, sabato e domenica, nella cornice del Palacongressi, la mostra mercato «Parma Vintage». Da non perdere il talk show «Icone di stile: quando cinema e moda si fondono» in programma sabato.

4) VIVI IL VERDE

Nel Parmense sabato e domenica alla scoperta dei giardini dei castelli con l'iniziativa «Vivi il verde»: interessati Colorno, Contignaco, Fontanellato, Sala Baganza e Scipione Castello.

5) GAIONE

Gran finale della sagra settembrina domenica a Gaione all'insegna del buon gusto e della tradizione.